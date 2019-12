Abrechnung nach Fläche, nicht nach Stunden

Iserlohn/Hemer. Der neue SIH-Vorstand Axel Raue möchte auf Sicht zu einem neuen Abrechnungsmodell bei den für die Städte Iserlohn und Hemer erbrachten Leistungen kommen. Bislang, so Raue, würden diese nach den geleisteten sogenannten Produktivstunden abgerechnet. Deren präzise Erfassung sei aber sehr aufwendig und teils auch kompliziert, gleiches gelte für die entsprechenden Kontrollmechanismen. Stattdessen möchte Raue nach Quadratmeter einer zu pflegenden Fläche und dem jeweils gewählten Pflegestandard abrechnen. Dazu bedarf es aber einer genauen Erfassung sämtlicher Flächen inklusive Festlegung des Standards. Genau das möchte der SIH nun auf den Weg bringen, der Verwaltungsrat stimmte zu, die notwendigen Datenerhebungen vorzunehmen, auch mit externer Unterstützung.

Eine wichtige Rolle soll dabei das Geo-Informations-System der Stadt Iserlohn übernehmen, auf welches an dieser Stelle dann auch Hemer zurückgreifen soll. Axel Raue nennt das Beispiel Volksgarten: Luftbilder werden in das System übertragen. Flächengrößen und Inhalte (Wege, Wiese, Beete, Wasserflächen etc.) werden präzise abgebildet. Und bei der Festlegung der Standards soll dann mit sogenannten „Bildkatalogen“ gearbeitet werden. Diese Bilder zeigen jeweils ein und dieselbe Stelle, aber in unterschiedlichen Pflegestandards. Axel Raue demonstriert das im Gespräch mit der Heimatzeitung anhand einer Sitzbank. Standard A ist es, wenn jeglicher Grünwuchs unter der Bank unterbunden ist. Weiter geht es bis Standard D, bei dem erste Zweige bereits durch die Ritzen der Sitzplanken sprießen. Sinnvoll, so Raue, sei es beispielsweise, für die Innenstadtbereiche Standard A zu wählen. Abstufungen könne es dann über Wohnmischgebiete bis hin zu Grünflächen in Industriegebieten geben. Am Ende, so der SIH-Vorstand, sei es Aufgabe der Politik, zu entscheiden, auf welcher Fläche welcher Standard zur Anwendung kommen soll.

Wegen Wärme sind Plätzeund Parks stärker frequentiert

Und natürlich könnten sich Hemer und Iserlohn auch für unterschiedliche Standards entscheiden. Am Ende sei es aber so: Der SIH könne innerhalb seines Budgets und des zur Verfügung stehenden Personals Vorschläge unterbreiten. Wenn bessere Standards gewünscht würden, müsse dann aufgestockt werden. Das angedachte System, so Raue, führe am Ende auch zu einer besseren Ergebniskontrolle. Und der SIH bekomme so mehr unternehmerische Steuerungsfähigkeit.

Zur Sauberkeit in der Innenstadt: Auch hier möchte der SIH-Vorstand Verbesserungen erzielen, das sei ja unbedingter Wille der Politik, beispielsweise in Iserlohn. Auch hier solle es ein Konzept geben. Eines schickt Raue voran: Dass es mittlerweile häufiger warme Tage und vor allem auch warme Abende gebe, führe dazu, dass die Menschen sich länger und häufiger im Freien aufhielten. Und eine intensivere Nutzung von Parks oder Plätzen führe dann auch zu einer stärkeren Vermüllung. Und ein weiterer Anstieg beim Fast-Food-Verzehr lasse Müllmengen zudem deutlich steigen. Klassische Papierkörbe in der Innenstadt seien aber nicht dafür ausgelegt, reihenweise Pizza-Kartons oder vergleichbare Verpackungen aufzunehmen.

Eine Maßnahme könnte eine zusätzliche Handreinigung in den Abendstunden sein, möglich sei es auch, dass in den Abendstunden nochmals eine Kehrmaschine ausrücke, möglicherweise auf Basis einer Rufbereitschaft. Und Anpassungen müsse es auch bei der Papierkorbleerung geben.

Papierkorb ist nichtgleich Papierkorb

Zu beantworten, so Raue, sei aber auch die Frage, welche Papierkörbe wo die richtigen sind. Aufgrund der geschilderten Mengenproblematik müsse es teils Behälter mit mehr Volumen geben, das könne auch durch selbstverdichtende Modelle erreicht werden. Und im Idealfall auch mit Füllstandsanzeiger ausgestattet. Dann, so der SIH-Vorstand, könne sogar auf ein System mit flexiblen Leerungsintervallen umgestellt werden und die Route eines Fahrers auf den tatsächlichen Bedarf hin disponiert werden. „Das würde natürlich zunächst erhebliche Investitionen bedeuten“, sagt Axel Raue. Und auch beim Thema Sauberkeit in der Innenstadt gelte, dass die Politik Standards definieren müsse.