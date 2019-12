Abschied von Dr. Jochen Kirchhoff: ein großer Sohn Iserlohns

Menschen sind einzigartig. Und doch gibt es vielleicht immer wieder Parallelen im Denken oder Handeln. Also kann und muss man manch würdigende Beschreibung eines Menschen, die bereits erdacht wurde, nicht neu erfinden. So zum Beispiel den Satz, der zum Tod Richard von Weizsäckers geschrieben stand: „Er hat Deutschland gutgetan.“ Treffender und nachhaltiger ist das Leben, Wirken und bereits heute nachhallende Erbe von Dr. Jochen Kirchhoff auch nicht zu charakterisieren. Aber der Satz ist natürlich um vieles zu ergänzen. Um Daten aus einem ereignisreichen und erfolgreichen Berufsleben, um die Gedanken eines Menschen zur Liebe zu seiner Familie, um die ungeheure Bodenhaftung und der immer währenden Bereitschaft, sich der Versuchung des Höhenfluges zu widersetzen, dem steten Bedürfnis, anderen Menschen Wissen, Gewissheit, Bildung und Geborgenheit zu vermitteln. Für all das stand Dr. Jochen Kirchhoff sein ganzes Leben lang.

Marineoffizier wäre in jungen Jahren eine Option gewesen

Die Lebensgeschichte des am 21. April 1927 in Iserlohn geborenen Jochen Kirchhoff ist vermutlich schon unendlich oft erzählt worden. Schließlich gab es in 92 Jahren neben den stattlichen runden Geburtstagen allein der letzten vier Jahrzehnte auch unzählige Würdigungen, hohe und höchste Ehrungen und Auszeichnungen, die hochrangigen Laudatoren immer wieder das Vortragen seines umfangreiche wie spannenden Lebenslaufes sinnvoll und angebracht erscheinen ließen. Zahlen und Daten geben allerdings auch nicht ansatzweise das tatsächliche Leistungs- und Erfolgsspektrum des Mannes wieder, der eigentlich Marine-Offizier werden wollte und sich selbst schließlich mit einem Studium des Berg- und Maschinenbaus und der Wirtschaftswissenschaften auf die berufliche Spur brachte.

Über leitende Tätigkeiten bei der Deutschen Babcock in Oberhausen kam Kirchhoff 1968 als Inhaber und Geschäftsführer des Traditions- und Familienunternehmens Stephan Witte & Comp. nach Iserlohn zurück. Und aus eben diesem Betrieb als unternehmerischer Urzelle entstand dann auch ab 1993 die Kirchhoff-Gruppe Iserlohn, die heute mit einem Atemzug mit den weltweit erfolgreich operierenden Wirtschaftsplayern in der Automotive-Industrie genannt wird, die aber gleichzeitig auch aufgrund ihrer Führungsstruktur und Firmenphilosophie als eines der deutschen Vorzeige-Familien-Unternehmen gelobt wird.

Es sind auch ohne Zweifel eben diese besonderen Firmenphilosophien, nach denen Jochen Kirchhoff stets und aus tiefster Überzeugung ge- und verhandelt hat. Philosophien, die ihre Kraft vor allem aus der Familie und aus der tief verwurzelten Menschenachtung ziehen. „Wissen, Werte, Wandel“, hat Dr. Jochen Kirchhoff gesagt, als er einmal das Wesen seines Unternehmens beschreiben sollte. Und er hat noch etwas gesagt, was sein Denken wahrscheinlich besser beschreibt, als ein langer Text eines Außenstehenden es je tun könnte: „Unser Handeln diktieren nicht Shareholder Value und Maximierung der Rendite, sondern langfristige Ziele, Werte und Strategien.“

Doch nicht nur in der Bilanz und dem gewaltigen internationalen Wachstum der Kirchhoff-Gruppe auf weltweit 13.500 Mitarbeiter und rund 2,4 Milliarden Euro Umsatz, die heute von den drei Söhnen geführt wird, spiegelt sich die unerschütterliche Lebensmaxime wider. „Wir alle aus der Familie engagieren uns gesellschaftspolitisch, kulturell und sozial in Verbänden, Stiftungen, wissenschaftlichen Institutionen“, sagte Dr. Jochen Kirchhoff und in der Tat ist sein Name auch in Iserlohn untrennbar mit Stiftungen und geförderten Projekten aus den Bereichen Musik, Literatur, Bildung und Sport verbunden. Auch kirchlicher Arbeit stand der Familienpatriarch überaus positiv und unterstützend gegenüber. All das geschah allerdings meistens eher im Verborgenen. Leuchtende Kinderaugen (oder vielleicht auch jubelnde heimische Basketball-Spieler und deren -Anhänger) waren für Dr. Jochen Kirchhoff ein weitaus größerer Lohn, als ein noch so schönes Pressefoto es je hätte sein können.

Die lange Liste der Ehrungen, Orden und Auszeichnungen

Und dann waren da natürlich auch noch seine vielen Ämter in Verbänden und Interessensvertretungen, so als Vorsitzender bis 1986 im Arbeitgeberverband Ruhr-Lenne, von 1973 bis 1998 als Präsident des Wirtschaftsverbandes Stahlverformung, als Mitglied im BDI-Präsidium, von 1980 an als Mitglied des Präsidiums der Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände, Ehrenpräsident des Verbandes Gesamtmetall und Präsident der Landesvereinigung der Arbeitgeberverbände. Zehn Jahre war er Mitglied des Senats im Wissenschaftszentrum NRW und über 13 Jahre Honorarkonsul der Republik Estland sowie Ehrenbürger der dortigen Universität. In einer Laudatio zum 75. Geburtstag des Jochen Kirchhoff hatte es der damalige NRW-Ministerpräsident Wolfgang Clement so formuliert: „In unserem Land, nicht zuletzt im Ruhrgebiet, ist sein Name seit vielen Jahren eng verbunden mit dem Bemühen um einen energisch und in großer Übereinstimmung zwischen Wirtschaft, Gewerkschaften und Politik vorangetriebenen sozial verträglichen Strukturwandel.“

Aber auch oder gerade in der heimischen Region machte er sich zudem auf wissenschaftlichem Gebiet einen Namen, zum Beispiel als Vorsitzender des Kuratoriums der Fachhochschule Iserlohn. Dass Jochen Kirchhoff im Laufe der Jahre neben vielen anderen Ehrenbezeugungen auch mit dem Großen Verdienstkreuz mit Stern des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland und dem Großen Ehrenzeichen des österreichischen Verdienstordens ausgezeichnet wurde, ist und war bei seinem Engagement natürlich große Ehre, fast aber auch schon eine Selbstverständlichkeit. Ebenso wie die Verleihung des Verdienstordens des Landes NRW und die Ehrensenator-Würde der Fachhochschule. Und auch der Ehrenring der Stadt Iserlohn darf in der Liste der Anerkennungen, Ehrungen und Auszeichnungen nicht fehlen.

Doch all diese Ehrungen und Auszeichnungen waren vermutlich die eher unwichtigeren Triebfedern im Denken und Handeln des Jochen Kirchhoff. Für ihn stand immer der Mensch im Mittelpunkt. Vor allem auch die Menschen in seiner Familie mit seiner Frau, seinen drei Söhne, seiner Tochter, zehn Enkeln und drei Urenkeln. In einem Interview mit der Heimatzeitung sagte er auf die Frage nach seiner glücklichsten Zeit im Leben: „Die glücklichste Zeit war eigentlich, als ich nach und nach meine Söhne ins Unternehmen einbauen konnte. Ich hatte so viele Ehrenämter und Aufsichts- und Beiratsmandate, dass ich froh war, diese Jungens, die in allen Belangen die gleiche Zielsetzung hatten wie ich, bei mir zu haben. Und natürlich diese tolle Frau, wie ich sie habe, zu finden, hat mich auch glücklich gemacht. Manchmal frage ich mich ohnehin: Was ist eigentlich wichtiger? Die Berufswahl oder die Partnerwahl? Bevor ich diese Frau kennengelernt habe, war ich der festen Überzeugung, es ist die Berufswahl.“ Und er sagte an anderer Stelle: „Ich genieße diese Familie. Sie ist schließlich die Quelle aller Kraft.”

Schmusekurse in Wort und Tat waren ihm völlig fremd

Und diese Kraft verströmte Dr. Jochen Kirchhoff mit jeder Faser seines Körpers. Es wird ja immer wieder gern gerätselt, was es mit der angeblich oder tatsächlich vorhandenen Aura eines Menschen auf sich hat. Dr. Kirchhoff hatte und verströmte genau so eine oft beschriebene, aber nicht wirklich erklärbare Aura. Er verstand es, auf fast selbstverständliche Weise menschliche Nähe mit würdevoller, aber niemals abgehobener oder trennender Distanz zu vereinen. In Gesprächen wirkte er immer entspannt, leise, pendelte zwischen nachdenklich und fröhlich. Immer aufgeräumt, konzentriert und entschlossen. Er brachte seinem Gesprächspartner stets das gleiche Interesse entgegen, das er von ihm erwartete. Schmusekurse in Wort und Tat waren ihm fremd. Zum Erreichen seiner Ziele dienten ihm zeitlebens das präzise Wort, der logische Gedanke und das klare Meinungsbild.

Dr. Jochen Kirchhoff ist am Mittwoch nach einem erfüllten Leben gestorben. Vielleicht sollten wir den oben zitierten Satz „Er hat Deutschland gutgetan“ am Ende doch um eine Nuance präzisieren: „Er hat uns, den Menschen, gutgetan!“