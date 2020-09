Abschied von Iserlohner Pfarrerin Helga Dietz

Iserlohn. Ende September geht Pfarrerin Helga Dietz nach 32 Jahren in der Maria-Magdalena-Kirchengemeinde in den Ruhestand.

Ursprünglich sei laut Presbyterium geplant gewesen, am 20. September ihre Verabschiedung mit einem Gottesdienst und anschließender Feier zu begehen. Wegen Corona werde die Feier ins nächste Jahr verschoben. Trotzdem soll am 20. September um 10.30 Uhr im Martin-Luther-King-Haus ein Gottesdienst zur „Entpflichtung“ stattfinden. Daran können nicht mehr als 100 Personen unter Hygieneauflagen teilnehmen. Die Kirchengemeinde ermöglicht eine Videoübertragung in den Gemeindesaal, so dass sich die Gottesdienstbesucher auf zwei Räume verteilen können.

Wer an dem Gottesdienst teilnehmen möchten, kann sich Gemeindebüro unter 02371/795209 oder per E-Mail an nadia.kemmoona@kk-ekvw.de bis Donnerstag, 17. September anmelden. Nach dem Gottesdienst wird es keinen Empfang geben. Der Termin für die Abschiedsfeier im nächsten Jahr wird rechtzeitig bekanntgegeben.