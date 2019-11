Ärger an der Beethovenstraße über neue Verkehrsführung

Unliebsame Überraschung für die Anwohner der Beethovenstraße am Dördel: Seit vergangenem Montag ist die vormalige Einbahnstraße auch von der Memelstraße aus kommend auf einer Länge von 60 Metern befahrbar. „Die Straße ist dafür überhaupt nicht geeignet“, klagt Wilfried Rolke bei einem Ortstermin am Mittwoch. Er und zahlreiche weitere Anwohner fordern nun, die alte Regelung wieder herzustellen. „Ich wohne seit 30 Jahren hier“, sagt Rolke. „Ich verstehe nicht, warum man das geändert hat.“ Vorab informiert worden seien die Anwohner zudem auch nicht. „Das geht überhaupt nicht“, klagt auch Egon Glißmann.

Aus Sicht der Anwohner sorgt die neue Regelung gleich in mehrfacher Hinsicht für Probleme: Zunächst ist der nun von der Memelstraße aus zu befahrene Teil der Beethovenstraße sehr eng geschnitten. Parkbuchten und eingefasste Bäume erschweren es, dem nun entstehenden Gegenverkehr auszuweichen, was zur Folge hat, dass einige Autofahrer auf den Gehweg ausweichen. Auch fehlt innerhalb der Straße, wenn man aus Richtung „Auf der Alm“ einfährt, ein Hinweis auf den nun zu beachtenden Gegenverkehr.

Wenig Ausweichmöglichkeiten im Kreuzungsbereich

Ein weiteres Problem entsteht an der Einmündung zur Memelstraße. Aus der Beethovenstraße kommend wird sie links als Einbahnstraße auf die Kreuzung zugeführt, von rechts wiederum kann der Verkehr beidseitig fahren. Weil in der eng bebauten Gegend Parkplätze rar sind, wird oft unerlaubterweise bis in den Kreuzungsbereich hinein geparkt. Dadurch, dass der Verkehr zwischen Memel- und Beethovenstraße hier nun in beide Richtungen verläuft, stehen sich hier jetzt vermehrt Autos gegenüber, ohne dass es geeignete Ausweichmöglichkeiten gibt. Oft muss zurückgesetzt werden. „Die Vorfahrt, wenn man aus der Beethovenstraße kommt, wurde hier auch vorher schon oft missachtet“, erklärt Rolke weiter.

Angeblich, so sagen die Anwohner hier, gehe die neue Regelung auf einen einzelnen Anwohner der Memelstraße zurück, der eine Garage an der Beethovenstraße hat und den Umweg über „Auf der Alm“ nicht mehr fahren wollte.

Den Antrag für die Änderung hatte letztlich die SPD am 14. Mai 2019 gestellt, am 11. September wurde sie vom Verkehrsausschuss beschlossen. Im Sitzungsprotokoll heißt es über die langjährige Einbahnstraße: „Im Rahmen einer Baumaßnahme war diese Regelung zwischenzeitlich aufgehoben. Während dessen konnten Anwohner von der Memelstraße aus zu einem Garagenhof und freien Stellplätzen gelangen, die im unteren Teil der Beethovenstraße liegen.“ Danach sei zu beobachten gewesen, dass das wiederhergestellte Einfahrverbot missachtet werde.

60 Meter für den Umweltschutz?

Als Folge wird ein Ortstermin mit Verkehrsplanern angesetzt. Diese befinden den oberen Teil der Straße als zu eng für eine komplette Aufhebung der Einbahnstraßenregelung. Weil sich laut Protokoll im unteren Teil der Beethovenstraße eine Zufahrt mit 17 Garagen und einem freien Stellplatz befinde, halte man eine direkte Einfahrtmöglichkeit von der Memelstraße aus kommend „nicht zuletzt aus Umweltgesichtspunkten“ für sinnvoll. Die Folge dieser Einschätzung ist die jetzige Verkehrsregelung. Der Aspekt Umwelt – aus Sicht der Anwohner klingt das wie ein schlechter Witz. „Wir fühlen uns nicht mitgenommen“, sagt nicht nur Ronny Foryta.

Die Forderung der Anwohner ist klar: Sie wollen, dass die alte Regelung wieder hergestellt wird. Man sei aber grundsätzlich gesprächsbereit und einem Ortstermin mit Vertretern der Verwaltung gegenüber aufgeschlossen, sagen sie. Einen ersten Erfolg gibt es. Eine Nachfrage der Heimatzeitung bei der Stadt ergibt, dass das fehlende Hinweisschild für den nun neu anfallenden Gegenverkehr in dem Teilstück der Straße zeitnah nachgerüstet werden soll.