Aktionstage der Iserlohner Polizei gegen Einbrecher

Iserlohn. Telefonische Beratung wird angeboten.

Ab Sonntag, 25. Oktober, ticken die Uhren anders. Nicht nur die Dunkelheit bricht eher ein, sondern auch die Straftäter. Einbrecher lieben die dunkle Jahreszeit. Die Polizei hält mit den „Tagen des Einbruchschutzes“ dagegen. Im Rahmen der Aktionstage stehen die Mitarbeiter vom Kommissariat Kriminalprävention und Opferschutz zu dieser Jahreszeit sonst oft in Einkaufspassagen oder öffentlichen Einrichtungen. „Riegel vor“ lautet der Titel der Kampagne. Corona bremst die Bemühungen derzeit jedoch aus. Doch die telefonische Beratung läuft weiter. Auf Wunsch erstellen die Berater kostenlos auch daheim bei Ratsuchenden eine Schwachstellenanalyse und machen Verbesserungsvorschläge. Zum Aktions-Wochenende hat die Polizei in diesem Jahr kurze Filme erstellt, die ab Freitag auf der Facebook-Seite der MK-Polizei zu sehen sind. Sie gehen auf Kernfragen ein - etwa zum Türenkauf oder zu Nachrüst-Möglichkeiten für Fenster, Alarmanlagen oder Hunden als vermeintlichem Einbrecher-Schreck.

„Gaunerzinken“ gehört ins Reich der Mythen

Immer wieder geht das Gerücht um, wonach Gauner geheime Zeichen vor oder an Häusern anbringen. Angeblich warnen sich die Straftäter so gegenseitig vor bissigen Hunden oder kennzeichnen lohnende Objekte. Diese „Gaunerzinken“ gehören nach Ansicht der Polizei ins Reich der Mythen. Im Märkischen Kreis ist bisher kein solcher Fall bekannt. Kein Einbrecher kündigt sein Kommen an. Im Gegenteil: Gauner entscheiden in der Regel auf der Suche nach Objekten spontan, nutzen günstige Gelegenheiten. Die wahren „Gaunerzinken“ sehen anders aus: Überquellende Briefkästen, auch tagsüber heruntergelassene Rollläden oder den ganzen Tag über nicht von der Straße geholte Mülltonnen. Sie erhöhen das Risiko eines Einbruchs enorm. Das lässt sich mit einfachen Mitteln – vielleicht mit Hilfe netter Nachbarn – minimieren. Wer in Sicherheit investieren will, sollte sich an bestimmten DIN-Normen orientieren. Darüber klären die technischen Berater in den Video-Clips auf. Zusätzlich können Wohnungsbesitzer Fragen stellen: Als Kommentare unter den Facebook-Beiträgen oder telefonisch.

16 Prozent der Einbrüche werden aufgeklärt

Im vergangenen Jahr gab es im Märkischen Kreis 547 (versuchte) Einbrüche in Wohnungen. Dass die Zahl über die Jahre gesehen zurückgeht, liegt sicher auch daran, dass immer mehr Menschen vorbeugen und sich absichern. 16 Prozent der Einbrüche werden aufgeklärt. Meist zu Wochenbeginn veröffentlicht die Polizei Karten mit den Wohnungs-Einbrüchen oder Einbruchversuchen der zurückliegenden Woche. Daran lässt sich gut erkennen, ob und wo sich Einbrüche häufen. Zu finden ist die Karte für den Nordkreis unter maerkischer-kreis.polizei.nrw/artikel/wohnungseinbruchsradar-0.

Das Kommissariat Kriminalprävention/Opferschutz ist erreichbar unter 02372/9099-5111 und -5512. Wenn die technischen Berater Termine vor Ort wahrnehmen, sind sie nicht persönlich erreichbar. Am kommenden Freitag, 23. Oktober, von 10 bis 13 Uhr, bieten sie jedoch eine spezielle Sprechzeit.