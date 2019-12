„All I Want For Christmas“

Sollte es irgendeinen Besucher am Mittwoch im Parktheater gegeben haben, der bislang noch nicht in Weihnachtsstimmung gewesen ist, der ist es spätestens seit diesem Abend. Denn die „Sweet Soul X-Mas Revue“ mit Ron Williams ist die perfekte Vorbereitung auf das Fest – mit wunderschönen Weihnachtsliedern, wahnsinnigen Stimmen, interessanten Geschichten und ganz viel guter Laune.

„Es ist jetzt die Zeit für besondere Musik“, sagt Ron Williams. Und davon hat der Sänger, Schauspieler und Moderator jede Menge im Gepäck. „Someday at Christmas“ von Stevie Wonder, „Give Love At Christmas“ von The Temptations, „Heaven Help Us All“ von Ray Charles: Songs, die zwar gerade auch im Radio rauf und runter laufen, die live aber noch einmal eine ganze andere Strahlkraft haben. Erst recht, wenn sie von so stimmgewaltigen und gleichzeitig gefühlvollen Sängerinnen und Sängern gesungen werden, wie bei der „Sweet Soul X-Mas Revue“.

Da ist Leah Jones als Maria Carey mit Riesenmähne und mit mindestens genauso mächtiger Stimme auf der Bühne. Ron Williams bezeichnet sie als „Soul Sister Number 1“. Und das ist sie. Eine echte Soul-Diva.

Da sind Edward Wade und Derrick Alexander. Der eine schmächtig und in Glitzer-Sakko, der andere ein Mann wie ein Bär: gemeinsam das perfekte Duo. Wade fühlt sich mit seiner lebendigen und kraftvollen Stimme im Soul, dem R&B und Jazz zuhause und deckt damit alles ab, was es für diese Show braucht. Dass Alexander in Detroit, Michigan, also der Geburtsstadt von Motown geboren ist, spürt das Publikum bei jedem einzelnen Ton.

Sam Cook, Michael Bublé oder Aretha Franklin

Ron Williams begleitet die „Sweet Soul X-Mas Revue“. Foto: Michael May / IKZ

Dann ist da Aretha Franklin. Könnte man zumindest meinen, wenn man Darnita Rodgers bei „Angel“ oder „Bridge over Troubled Water“ so zuhört. Sam Cook wird ebenfalls zum Leben erweckt – durch den „Blue-Eyed-Soul-Brother“ Daniel Stoyanov. Der Bulgare kann aber auch rockige Nummern. Oder Jazz. Zwischenzeitlich kommt ein wenig Michal Bublé in seiner Stimme durch. Äußerlich habe die beiden auch einiges gemeinsam.

Selbst wenn die Sängerinnen aus der vermeintlich zweiten Reihe, dem Background, nach vorne treten, bleibt der Zauber erhalten. Susi Czech, alias Susi Soul, und Lisa Benjamin fügen sich wunderbar ein in dieses herausragende Ensemble.

Noreda Graves sticht noch einmal besonders heraus

Doch eine sticht an diesem Abend noch hervor: Noreda Graves. Mit „Holy Night“ hat sie das Publikum schon in ihren Bann gezogen, aber spätestens bei „Halleluja“ hätte sie vermutlich jeden im Raum zu Tränen gerührt – wenn das Schlagzeug sie nicht ärgerlicherweise zu Beginn des Liedes übertönt hätte. Das Problem wird Gott sei Dank schnell behoben und Noreda Graves kann ihre ganze Stimmvielfalt präsentieren. Grandios.

Ach, und hätten Sie gewusst, dass der Song „Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!“ im Hochsommer geschrieben worden ist? Oder das Bing Crosby den späteren Hit „Rudolph, The Red-Nosed Reindeer“ abgelehnt hat? Etwas Geschichte zu den Weihnachtsliedern kann ja nicht schaden.