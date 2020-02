Mit Applaus quittierte eine Gruppe von Bürgern vom Nußberg den Beschluss im Beschwerde-Ausschuss, dass die Verwaltung die Kosten und Möglichkeiten für die Aufstellung von Lärmschutzwänden an der Dortmunder Straße und am Schapker Weg in Höhe der Albertstraße prüfen soll; und ob sich das Land gegebenenfalls daran beteiligt.

Die Anlieger der Albertstraße beklagen die starke Lärmbelästigung, die Luftverschmutzung durch das hohe Verkehrsaufkommen und Raser, die sich nicht an die Tempo-30-Beschränkung halten. Bei einer Verkehrszählung von fünf Jahren waren an einem Tag 16.000 Autos registriert worden. „Seither hat sich der Verkehr enorm erhöht“, erklärte Anwohner-Sprecherin Rosi Kotulla. Eine Lärmschutzwand wäre das effektivste Mittel betonte SPD-Ratsherr Rolf Kaiser, der sich mit den Beschwerdeführern getroffen hat und sich vor Ort überzeugte, wie stark der Verkehrslärm ist. Andere Maßnahmen wie veränderte Ampelschaltungen und die Anlage eines Kreisverkehrs wurden von Seiten der Stadt überprüft und als unrealistisch verworfen.

Geld anstelle für Böller fürsinnvollere Zwecke ausgeben

Ein generelles Böllerverbot für Privatpersonen, wie es die Klimaaktivisten von Fridays for Future, Parents for Future und dem Friedensplenum fordern, hält Ordnungsamtsleiterin Angela Schunke für unrealistisch, auch wenn sie den Antrag mit Blick auf Umweltschutz und Tierwohl begrüßte: „Kontrollen sind in so einem großen Stadtgebiet mit so vielen Einwohnern mit dem vorhandenen Personal im Bereich Sicherheit und Ordnung ein Riesenproblem und praktisch nicht umsetzbar. Man müsste die Leute in flagranti erwischen“, sagte Schunke. „Die Böller und Raketen sind überall erhältlich. Wir können nicht alles kontrollieren, und wir machen uns unglaubwürdig, auch vor dem Hintergrund anderer Maßnahmen, die kontrollierbar sind.“ Max Winkler (CDU) regte an, auf Schulen und andere Träger zuzugehen, um dafür zu werben, das Geld für sinnvollere Zwecke auszugeben.

„Es wäre schon gut, wenn geltendes Recht Anwendung findet“, wünscht sich Marion Christophery aber Kontrollen im Vorfeld von Silvester. Als Hundehalterin kritisierte sie, dass mit dem Verkauf von Feuerwerksartikeln bereits tagsüber Böller und Raketen gezündet würden. Sie versetzen Tiere in Angst und Schrecken, berichtete die Hundehalterin aus eigener Anschauung. Rolf Kaiser verwies darauf, dass einige Händler bereits im vergangenen Jahr den Handel eingeschränkt hatten oder für die Zukunft keine Feuerwerksartikel verkaufen wollen. Um möglichst breite Bevölkerungsteile zu erreichen, soll jetzt mit vereinten Kräften im Stadtmarketing-Kreis ein Appell ausgearbeitet werden, den Verkauf einzustellen.