AST Iserlohn ab Freitag wieder im Einsatz

Iserlohn. Bei Fahrten gelten Schutzmaßnahmen

Nachtschwärmer aufgepasst. Ab Freitag, 10. Juli, fährt das Iserlohner Anruf-Sammel-Taxi wieder. Es gelten umfangreiche Corona-Schutzmaßnahmen, damit alle Fahrgäste sicher und gesund zum Ziel kommen. In der Nacht von Freitag auf Samstag ist das Anruf-Sammel-Taxi erstmals nach Ausbruch der Corona-Pandemie wieder für seine Fahrgäste unterwegs. Es sind zahlreiche Maßnahmen zur Vermeidung einer Ansteckungsgefahr mit dem Virus vorbereitet. Einerseits ist zwischen dem Fahrgastraum und dem Fahrerbereich der Fahrzeuge eine Schutzfolie montiert, andererseits ist auch die Anzahl der Fahrgastsitzplätze von regulär 8 auf 4 reduziert. Zudem desinfiziert das Fahrpersonal regelmäßig alle Kontaktflächen im Bus.

Tickets nach Möglichkeit schon vor der Fahrt kaufen

Während des Ticket-Verkaufes trägt das Fahrpersonal Handschuhe und eine Mund-Nase-Bedeckung. Letztere muss während der Fahrt nicht getragen werden. AST-Kunden wird empfohlen, die Tickets möglichst schon vor der Fahrt zu erwerben. Sie bekommen diese als 4er-Ticket Kunden in allen Vorverkaufsstellen der MVG. Sollten sie doch Tickets direkt vor Ort am AST-Fahrzeug kaufen wollen, so geschieht dies außerhalb des Fahrzeugs. Zur Vermeidung unnötiger Personenkontakte werden unsere AST-Kunden gebeten, den Ticketpreis möglichst mit passendem Geldbetrag zu bezahlen. Während der gesamten Aufenthaltszeit am und im AST-Fahrzeug müssen Fahrgäste ihre Mund-Nase-Bedeckung tragen. Dies gilt auch während der Aufenthaltszeit an der Haltestelle.

Ein besonderer Hinweis für Fahrgäste an der Haltestelle Ohl: In der Zeit vor der Corona-Pandemie konnten Fahrgäste hier auch ohne Voranmeldung das Iserlohner AST-Angebot nutzen. Das geht momentan nicht! Auch für Fahrten ab Haltestelle Ohl muss bis auf Weiteres eine telefonische Anmeldung spätestens 30 Minuten vor der gewünschten Fahrt mit dem AST erfolgen: 0174/1690189. Weitere Fahrplanangebote und Serviceleistungen der MVG finden Interessierte unter: www.mvg-online.de.