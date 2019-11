Aus der Traum vom Tanzpalast

Iserlohn. Christoph Mangelsdorff hatte noch viel vor. Jetzt gibt er überraschend das Aus seiner Tanzschule in Iserlohn bekannt.

Wenn Christoph Mangelsdorff Samstagnacht zum letzten Mal den Schlüssel herumdreht und seine Tanzschule schließt, dann wird diese innere Spannung zwischen Trauer und Wut, Enttäuschung und Hilflosigkeit wieder in ihm hochkommen. „Eine Schule, die eigentlich gut läuft, wird so kaputt gemacht“, sagt der Tanzlehrer und Eigentümer und macht den Staat dafür verantwortlich, dass er sein Geschäft an der Karl-Arnold-Straße jetzt schließen muss.