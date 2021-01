Außergewöhnlicher Jahreswechsel

Deutlich weniger Raketen und Böller wurden in der Silvesternacht in Iserlohn abgefeuert.

Iserlohn Wenig zu tun für Feuerwehr und Polizei, kaum Raketen und Böller: Das war die Silvesternacht in Iserlohn.

Iserlohn. Dass dieser Jahreswechsel ein ganz besonderer werden wird, war bereits im Vorfeld

klar: Der Lockdown, das Verkaufsverbot von Feuerwerkskörpern, gesperrte Zonen, Alkoholverbot und alles Weitere in Verbindung mit der Corona-Pandemie hatten für neue, noch nie dagewesene Bedingungen gesorgt. Die große Frage war allerdings, ob sich die Iserlohnerinnen und Iserlohner auch daran halten.

Der Friseurbesuch vor der großen Party, noch schnell neue Kleidung oder Luftschlangen besorgen – all’ das fiel aus, die Innenstadt war am Silvester-Vormittag wie leer gefegt. Die Böllerei im Vorfeld war nicht der Rede wert im Vergleich zu den vergangenen Jahren. Gegen Abend, wenn sich die Feierlustigen sonst auf den Weg machen, war kaum Verkehr auf denStraßen, teils wirkte die Waldstadt wie ausgestorben. Und auch vor Mitternacht waren nur ganz vereinzelt Menschen im Innenstadtbereich zu sehen.

Den Bereich rund um den Danzturm – wie auch am Seilersee – hatte die Stadt Iserlohn im Vorfeld zur Sperrzone erklärt. Gegen 23.40 Uhr stehen dort drei Autos, in einem davon sitzen zwei Mitarbeiter eines vom Ordnungsamt beauftragten Sicherheitsdienstes und beobachten, ob sich die Bürger an das Feuerwerks- und Alkoholverbot halten. Auf der Terrasse vor dem Wahrzeichen haben es sich zwei Dreiergruppen gemütlich gemacht, nach und nach rollen noch ein paar Autos an, darunter auch eines des Ordnungsamtes. Ein kurzes Gespräch mit den Sicherheitsdienst-Beschäftigten, dann wird kontrolliert, aus wie vielen Haushalten die jeweiligen Fahrzeuginsassen kommen und auf die Verbote hingewiesen, alles sehr unaufgeregt und freundlich. Um Mitternacht läuft Musik, ein paar der inzwischen etwa 30 Menschen tanzen, entzünden Wunderkerzen prosten sich mit Antialkoholischem zu und wünschen sich ein gutes neues Jahr. „Tradition ist Tradition“, sagt eine Frau lächelnd. Von einem Feuerwerk ist am Danzturm nichts zu sehen, der dicke Nebel über der Stadt, der mit dem leichten Schneeregen einhergeht, verhüllt alles.

Zurück in der Innenstadt sind hier und da am Himmel einzelne Raketen zu sehen, Böller erschüttern manchmal diese für einen Jahreswechsel fast schon gespenstische Ruhe. Kleine Gruppe sind an den Straßenrändern zu sehen, auch beispielsweise am Nußberg. Aus Gerlingsen werden in den sozialen Netzwerken Knallereien, die Schüssen gleichkommen, vermeldet. Doch das alles ist nicht vergleichbar mit den Vorjahren, wenn bis nach 1 Uhr die Raketen und Böller abgefeuert wurden.

Und auch die Feuerwehr spürt, dass die Mahnungen und Verbote Früchte tragen, wie sie am Neujahrstag in ihrem Bericht erklären wird. Lediglich vier Einsätze im Brandschutz werden darin aufgelistet: Kurz nach Mitternacht gab es einen Heckenbrand an der Hennener Wagenfeldstraße, gegen 0.30 Uhr musste ein brennender Papiercontainer am Gerlingser Weg gelöscht werden, und an der Straße Rehwinkel in Sümmern hatte ein Heimrauchmelder einen Fehlalarm ausgelöst.

Polizeisprecher Marcel Dilling sieht es ähnlich wie die Feuerwehr, wie am Neujahrsmorgen im Gespräch mit der Heimatzeitung deutlich wird: „Sehr ruhig.“ Im Pressebericht heißt es später: „Die allermeisten Bürgerinnen und Bürger hielten sich an die aktuell geltenden Regeln. Zwischen 18 und 6 Uhr fielen insgesamt 154 Einsätze im gesamten Märkischen Kreis an. Davon hatten 51 einen Silvester-Bezug.“

An der Refflingser Straße hatten Zeugen um Mitternacht mehrere Jugendliche beobachtet, die an einem geparkten PKW mit Böllern hantierten. Als sie die Zeugen bemerkten, rannten sie weg. Kurz darauf gab es einen lauten Knall aus dem Motorraum. Der Ford wies teils massive Schäden auf. Das Dach war verbeult, die Windschutzscheibe gesplittert und Seitenscheiben zerstört. Im offen stehenden Tank steckten noch Böllerreste. Die Polizei ermittelt wegen versuchter Brandstiftung.

Aus der Ambulanz des St.-Elisabeth-Hospitals berichtet Christian Bers, zuständig für Unternehmenskommunikation und Marketing, dass die Diensthabenden eine sehr ruhige Nacht erlebt hätten. Zwar seien Stürze und kleinere Schnittwunden, die aus Alkoholkonsum resultierten, zu behandeln gewesen, Gravierendes oder gar Verletzungen durch Feuerwerkskörper, habe es nicht gegeben.