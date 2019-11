Dieses Fahrzeug brannte am Morgen an der A 46.

Einsatz Auto brennt in Iserlohn auf Rastplatz aus

Iserlohn. Die Feuerwehr hat den Brand an der A 46 schnell unter Kontrolle

Auto brennt in Iserlohn auf Rastplatz aus

Am Montagmorgen befuhr ein Autofahrer die A 46 in Fahrtrichtung Hagen und nahm während der Fahrt einen seltsamen Geruch im Innenraum seines Fahrzeugs wahr. Auf dem Rastplatz Heimberg kontrollierte er seinen Pkw, einen Mercedes-Benz, der im Motorraum brannte. Daraufhin wurde gegen 4 Uhr die Feuerwehr Iserlohn mit dem Löschzug der Berufsfeuerwehr alarmiert. Beim Eintreffen des Löschzuges brannte bereits der komplette Motorraum, die Flammen hatten auch auf den Innenraum übergegriffen. Die Einsatzkräfte nahmen ein C-Rohr zur Brandbekämpfung vor und löschten den Fahrzeugbrand ab. Das Feuer war schnell unter Kontrolle gebracht. Letzte Glutnester wurden mit Löschschaum erstickt. An dem Fahrzeug entstand ein Totalschaden, verletzt wurde niemand.