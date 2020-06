Autofreier Marktplatz rückt näher

Iserlohn. Bebauungsplan „Iserlohn Stadtkern“

„Es geschehen noch Zeichen und Wunder, dass wir bei dem Thema vorankommen“, kommentierte Manuel Huff von den Linken im Planungsausschuss die einstimmig abgesegnete Änderung des Bebauungsplans „Iserlohn Stadtkern“ für den Marktplatz: „Es ist eine gute Entwicklung, wenn wir den Verkehr da rausbekommen.“

Sollte der Rat in seiner nächsten Sitzung am 23. Juni dem einstimmigen Votum des Planungsausschusses folgen, wird der Parksuchverkehr rund um den Marktplatz bald der Vergangenheit angehören. Wie mehrfach berichtet, fühlen sich vor allem die Gäste in den Lokalen mit Außengastronomie von dem Verkehr in diesem Bereich gestört. Die Flächen der Cafés und Gaststätten reichen bis an die Fahrbahn heran.

Realisierung Ende des Jahres oder Anfang 2021 möglich

„Die Funktion des Marktplatzes als Bestandteil der Fußgängerzone und als etablierten Standort für ein vielfältiges Angebot zu stärken, indem hinter der Tiefgarageneinfahrt die Befahrung der Wasserstraße und Am Dicken Turm ausschließlich mit Ausnahmeregelung ermöglicht wird“, ist laut Verwaltungsdrucksache dazu das Ziel für den seit 1990 rechtsverbindlichen Plan, der bereits fünfmal geändert wurde.

Stadtbaurat Thorsten Grote machte deutlich: „Die Änderung des Bebauungsplanes ist der einzige rechtssichere Weg, um den Marktplatz in den gewünschten Bereichen, also nach der Einmündung zum Parkgarage, autofrei zu bekommen.“

Verkehrsausschussvorsitzender Rolf Kaiser (SPD) zeigte sich zufrieden: „Auf diesem Wege erreichen wir nun das, was wir schon seit vielen Jahren wollten.“ Dieses Vorhaben könnte Ende des Jahres oder Anfang 2021 realisiert werden, hieß es dazu im Planungsausschuss – also nicht mehr in dieser Biergartensaison und der Freiluftgastronomie für Cafés und Esslokale am Marktplatz.