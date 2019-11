Autos dürfen bald wieder „aufsatteln“

Seit Jahren war es immer wieder Thema im Verkehrsausschuss, jetzt hat die Diskussion um das Parken an der Düsingstraße ein Ende: Mit 10:4 Stimmen wurde beschlossen, den Gehweg im Bereich der drei Häuser bzw. Grundstücke 61 bis 65 für 43.400 Euro so herzurichten, dass auf einer Länge von 75 Metern für maximal zehn Autos halb „aufgesatteltes“ (oder „aufgeschultertes“) Parken möglich wird.

Das war dort bis vor einigen Jahren auch so üblich bzw. wurde geduldet, denn formal erlaubt war es nicht. Ob nun, wie vom antragstellenden CDU-Ratsherrn Matthias Winkler vermutet, die Stadt irgendwann von sich aus auf die Idee kam, dort „Knöllchen“ zu verteilen, oder ob es, wie von der Verwaltung ganz allgemein erläutert, dafür zuvor möglicherweise einen Hinweis von einem Anwohner gab, blieb unklar.

Gefährliche Begegnungen und Rückstaus bis in den Kreisel

Ergebnis, so machte der Christdemokrat deutlich, sei jedenfalls, dass es durch die in Richtung Iserlohn erlaubt auf der Straße Parkenden (in der Gegenrichtung gibt es einen Parkstreifen) bei allem, was größer ist als ein Auto, immer wieder zu gefährlichen Situationen im Begegnungsverkehr komme. Und wenn Busse beim Rausfahren warten müssten, gebe es teilweise Rückstaus bis in den Kreisel. Auch SPD-Ratsherr Dieter Beele, der bereits einmal Unterschriften der Anwohner für „aufgesatteltes“ Parken im Ausschuss übergeben hatte (wir berichteten), betonte die Probleme und die Gefahren gerade auch im Winter. Dass für eine Lösung allerdings rund 43.000 Euro aufgebracht werden müssen, erschloss sich Matthias Winkler und auch weiteren Ausschussmitgliedern nicht. Stadtbaurat Thorsten Grote konnte für Aufklärung sorgen: Demnach sei der Gehweg nur als solcher gebaut worden. Wenn nun entsprechend höhere Lasten dort gestattet werden sollen, müssten der Über- und Unterbau auch wegen der dort befindlichen Versorgungsleitungen entsprechend DIN-gerecht erstellt werden. Einwände, dass der Gehweg doch auch früher die Lasten getragen habe bzw. dass sich dadurch der Boden doch bereits gesetzt habe, ohne dass es bislang zu Schäden gekommen ist, ließ Grote nicht gelten. Auch wenn ein Schaden bislang nur ein theoretischer Fall sei, gebe es eben die Verkehrssicherungspflicht, wodurch die Stadt in der Haftung sei.

Es waren auch weniger die Kosten, die die Verwaltung dazu gebracht hatten, entgegen des CDU-Antrags von Ende März ein Beibehalten der bisherigen Regelung vorzuschlagen: Außer auf eine mögliche Erhöhung der Geschwindigkeit durch die dann breitere Straße wurde auf den dort eigentlich geplanten Radfahrstreifen verwiesen. Markus Tillmann (Grüne) wusste aus den Bürgergesprächen zu „Mein Iserlohn 2040“ zu berichten, dass auch sehr wohl Interesse bei den Anwohnern daran bestehe. Dem Vorschlag von Manuel Huff (Linke) doch vor einer Entscheidung über das Parken zunächst eine Gesamtlösung zu finden, folgten indes nur sieben Ausschussmitglieder bei acht Gegenstimmen. Nach dem Votum für den Umbau des Gehwegs (mit den Stimmen der CDU, der Vertreter der FDP und der Blauen sowie zwei SPD-Stimmen) wurde dann aber zumindest einstimmig beschlossen, nach einer alternativen Führung des Radverkehrs (beispielsweise über die Igelstraße) suchen zu lassen.