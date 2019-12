Barock-Meisterwerk und Jugendkultur

Viele Jugendliche erinnern sich bei dem Begriff „Quattro Stagioni“ vermutlich eher an einen Pizzeria-Besuch im Anschluss an ihr letztes Hip-Hop-Konzert, während ältere Mitmenschen bei „Vier Jahreszeiten“ vielleicht vorrangig an Antonio Vivaldi denken und mit den Begriffen Freestyle und Breakdance nicht allzu viel anfangen können. Vivaldi und Breakdance! Wie geht das zusammen? Ist hier nicht ein Zielgruppen-Dilemma vorprogrammiert? Bei der Veranstaltung „Free Vivaldi“ im Parktheater trafen zwei sehr unterschiedliche Welten aufeinander.

Eigentlich haben die Violinkonzerte „Vier Jahreszeiten“ des Barockmeisters Antonio Vivaldi keine weitere Interpretationshilfe auf einer zusätzlichen Ebene nötig. Detailliert beschreibt Vivaldi durch vorhergehende Sonette den Inhalt und gibt durch Erläuterungen genaue Hinweise, was sich der Zuhörer an welchen Stellen vorzustellen hat. Aber auch ohne diese Hinweise ist die Originalmusik programmatisch eindeutig und eingängig. Ihre Melodien sind inzwischen Ohrwürmer, tausendfach kopiert und zu Filmmusiken verarbeitet worden. Macht dann eine zusätzliche Transformation und Interpretationshilfe auf der tänzerischen Ebene überhaupt noch Sinn?

Die Antwort auf diese Frage ist in der Person Manuel Druminskis zu finden, der jüngster Konzertmeister der Freiburger Philharmonie war. Nach eigenen Angaben wollte er den Zwängen, der Monotonie und der Fremdbestimmtheit des etablierten Orchesters entkommen, erfand das Projekt „Free Vivaldi“ und verband darin das barocke Meisterwerk mit den Elementen der Jugendkultur. Und er ist auch absolut der richtige Typ dazu: Er kann nicht nur „teuflisch“ gut geigen, sondern dazu noch lässig durch die Choreographie schlendern und auf den Knien über die Bühne rutschen. Auch er war es, der eigenhändig die Musik Vivaldis als Grundlage für neue Arrangements verwendete und für eine Tanzinszenierung aufbereitete.

Preisgekrönte Choreografin war mit im Boot

Diese erklingen dann bei der Aufführung zwar aus der Konserve, er selbst spielt dazu jedoch live zum Playback. Den Entstehungsprozess in Kooperation mit der preisgekrönten Choreographin Maryam Anita Khosravi schildert Druminski in einem Interview so: „Meist war es so, dass ich die Stücke vorproduziert habe und Anita darauf eine Choreografie für die Tänzer entworfen hat. Zum Teil haben wir noch Breaks eingefügt und die Beats nochmals geändert.“

Wer aktionsreiche, perfekt choreographierte und mitreißende, tempogeladene Streetdance-Acts liebt, kam auf jeden Fall voll auf seine Kosten. Das machten die professionellen Tänzer der „M A K COMPANY“ aus Freiburg, wie zu erwarten, ganz hervorragend. Insbesondere von den artistischen Leistungen der vier Solisten, aber auch von der perfekten Synchronisation des sechsköpfigen Tanzensembles ließen sich die Zuschauer immer wieder zu stürmischem Zwischenbeifall hinreißen. Dass sie auch Elemente des Ausdruckstanzes und des Balletts beherrschen, stellten die Mitglieder der Company bei einigen eher zurückhaltenden, poetischen Bildern im zweiten Teil des Abends unter Beweis.

Die Musikzusammenstellungen waren mehr „Free“ und weniger „Vivaldi“ und glichen eher einer stilistisch breitgefächerten Collage denn einer Bearbeitung der Vorlage Vivaldis. Besucher, die eher auf Grund ihrer Liebe zur Musik Vivaldis gekommen waren, mögen sich schon verdutzt die Augen gerieben haben, zudem die Musikeinspielungen, gerade bei Piano-Passagen, zeitweise aufdringlich laut ausgesteuert schienen.

Nebel verkommt zur bloßen Effekthascherei

Positiv ist anzumerken, dass bühnentechnisch nicht noch weitere optische Belege für das „Jahreszeiten-Programm“ eingeblendet wurden, sondern vor einem schwarzen Hintergrund gespielt wurde. Befremdend jedoch, dass fast in jeder Jahreszeit und zu jeder Naturstimmung, sogar bei glühender Sommerhitze, Nebel eingeblasen wurde und dies somit zur bloßen Effekthascherei verkam.

Bei der Durchsicht der Zuschauerreihen fiel schon auf, dass es der eine oder andere Theaterabonnent älteren Semesters geschafft hatte, Tochter, Sohn oder sogar Enkel zum Mitkommen zu bewegen. Allein aus diesem Grund hat sich dieses generationsübergreifende und somit auch generationszusammenführende Projekt schon gelohnt. Die Zuschauer bedankten sich mit Standing Ovations.