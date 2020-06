Bienenstöcke auf Iserlohner Wasserwerksgelände beschädigt

Iserlohn. Auf dem Gelände des Iserlohner Wasserwerkes in Wermingsen haben Unbekannte dort aufgestellte Bienenstöcke umgeworfen und Schaden angerichtet.

„Wir sind völlig fassungslos!“ Nils Reh von den Stadtwerken Iserlohn zeigt sich schockiert über einen Vorfall, der etliche Bienen das Leben gekostet hat. In der Nacht vom Freitag auf Samstag sind am vergangenen Wochenende vier Vandalen auf das Obstwiesengelände am Wasserwerks an der Westfalenstraße eingebrochen. Im einzäunten und daher auch videoüberwachten Bereich der dortigen Obstwiesen wurden drei Bienenvölker beschädigt.

„Die Brutalität, mit der vorgegangen wurde, macht uns sprachlos. Die Täter hatten es ganz eindeutig auf die Bienen abgesehen“, sagt Reh, der gemeinsam mit Kollegen die drei Bienenvölker betreut, die auf dem Wasserwerksgelände angesiedelt wurden. „Wir machen das nach Feierabend, ehrenamtlich in unserer Freizeit. In diesen Bienenvölkern stecken viel Liebe und persönliches Interesse“, erklärt Reh.

Die Aufnahmen der Überwachungskameras zeigen das ganze Ausmaß der Zerstörungswut: Die vier Täter näherten sich über den im rückwärtigen Teil des Geländes angrenzenden Radweg und überwanden den zwei Meter hohen Zaun. Anschließend kippten sie die Bienenvölker mutwillig von ihren Podesten, sodass diese teilweise zerbrachen und bewarfen sie anschließend mit schweren Ziegelsteinen. „Nicht mal die Bienentränke haben sie heil gelassen“, sagt Nils Reh, der umgehend die Polizei informierte. „Die Videoaufnahmen sind aussagekräftig. Wir sind optimistisch, dass wir die Täter finden.“

Waben mit Honig und Brut lagen auf dem Platz verteilt

Der Stadtwerke-Mitarbeiter hat das Wochenende damit verbracht, die Überreste der Bienenvölker zu sichern. Gemeinsam mit den anderen Hobby-Imkern aus dem Wasserwerk wurden die Bienenkörbe, sogenannte Beuten, wieder aufgestellt. Dabei zeigte sich, dass die Völker durch den Angriff stark dezimiert wurden. „Die ganzen Waben mit Honig und Brut lagen quer über die Wiese verteilt. Ein trauriger Anblick“, schildert Nils Reh.

Nun bangt das Bienen-Team noch um die Königinnen. Derzeit sei noch nicht klar, ob diese überlebt hätten. „Falls nicht, müssen wir diese ersetzen, da die Bienen ohne Königin orientierungslos sind und ihrer wichtigen Arbeit nicht mehr nachgehen können“, erklärt Reh. Die Arbeit der Bienen kommt Mensch und Natur zugute: Als fleißige Bestäuberinnen vieler Nutzpflanzen sind sie ein unverzichtbarer Teil im heimischen Ökosystem.

Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizei in Iserlohn unter der Rufnummer 02371/9199-0 oder bei den Iserlohner Stadtwerken zu melden.