In der „Hall of Fame“ von Spetsmann mit den unzähligen Auszeichnungen für die Produkte freuen sich (v. li.) Niklas Krähling, Bernd Bücker, Frank Große-Vehne, Andreas Schaefer und Ute Bücker über die Urkunden.

Iserlohn. Die Traditionskonditorei Spetsmann sicherte sich im Wettstreit mit den besten Chocolatiers Deutschland den begehrten Titel.

„Big Jack“ ist die „Praline des Jahres 2019“

Das Beste kam zum Jahresschluss: Mit der edlen Nussnougat-Kreation „Big Jack“ sicherte sich die Konditorei Spetsmann im Wettstreit mit neun weiteren führenden Chocolatiers Deutschlands im Dezember nicht nur den Titel der „Praline des Monats“. Mit einem Schnitt von 8,77 bei zehn möglichen Punkten errangen die Iserlohner auch „eine der bisher höchsten Bewertungen überhaupt in der 15-jährigen Geschichte des Pralinenclubs“, wie deren Mitbegründer Frank Große-Vehne am Mittwoch deutlich machte bei der offiziellen Übergabe der dann gleich zwei Auszeichnungen.

Denn dank des Traumergebnisses kommt mit „Big Jack“ auch die „Praline des Jahres 2019“ aus Iserlohn, und das bereits zum fünften Mal – und nach fünf Jahren Pause. „Ja, es wurde mal wieder Zeit“, meinte Konditormeister Bernd Bücker schmunzelnd in Richtung seiner Pralinen- und Trüffel-Abteilung, wohlwissend, was Meister-Chocolatier Andreas Schaefer und Konditor Niklas Krähling für fleißige und kreative Handwerker sind.

Denn abgesehen von einer Maschine für den Schokoladenüberzug werden die eine Million süßen Köstlichkeiten aus der „Pralinen-Abteilung“ des Traditionsunternehmens komplett in Handarbeit gefertigt. Und die Auswahl wird dabei immer größer: Schaefer, der 1997 am Poth Konditor gelernt und 2008 seinen Meister gemacht hat, hat inzwischen einen Pool von mehr als 500 Rezepten. Für Neuschöpfungen wie „Big Jack“, ein Nussnougat in einer Mandelkrokantschale garniert mit einer karamellisierten Macadamianuss, wird dann gerne Bewährtes kombiniert. „Zu etwas, was ich selber gerne essen möchte“, erklärte der 39-Jährige. „Und ich mag nun einmal gerne Nougat.“ Mit der Konfektmasse trifft er zudem den Publikumsgeschmack.

„Das ist bei unseren Pralinenclub-Auszeichnungen, die allein nach der Bewertung durch die Kunden vergeben werden, natürlich nicht ganz unbedeutend“, sagte Frank Große-Vehne. Zwischen 6000 und 7000 Abonnenten bekommen derzeit jeden Monat die 15 neuesten Pralinen-Innovationen aus ganz Deutschland nach Hause. Gut zehn Prozent geben anschließend ein Urteil darüber ab. „Und knapp 40 Prozent von ihnen haben im Dezember ,Big Jack’ zehn von zehn Punkten gegeben“, berichtete Große-Vehne. Neben dem Wissen, was den Kunden schmeckt, sei es bei Spetsmann vor allem aber auch „die sehr hohe handwerkliche Qualität“ und die Leidenschaft, mit der sie bei der Sache seien: „Die strengen sich immer richtig an, und dabei geht es ihnen nicht um den Umsatz“, erklärte der Geschäftsführer des Versandservice „Pralinenboten“, zu dessen Angebot der „Pralinenclub“ gehört. So holte sich Spetsmann mit dem „Mac No. 2“, einem Sahnenougat mit Waffelstückchen und gemahlenen Nüssen und ebenfalls garniert mit einer karamellisierten Macadamianuss, auch den Monatstitel im Juli 2019 und mit 8,54 Punkten den zweiten Platz in der Jahreswertung. „Dafür haben auch mehr als 31 Prozent die Höchstnote vergeben.“

Wir verlosen 20 Schachteln preisgekrönter Süßigkeiten

An der Freude über den großen Erfolg wollen Bernd und Ute Bücker, die übrigens für die Namen der Pralinen verantwortlich zeichnete, die Iserlohner teilhaben und verlosen daher jeweils zehn Schachteln von „Big Jack“ und von „Mac No. 2“. Wer eine gewinnen möchte, schreibt eine E-Mail mit dem Stichwort „Spetsmann“ an gewinne@ikz-online.de oder schickt eine Postkarte mit dem gleichen Stichwort an IKZ, Theodor-Heuss-Ring 4-6, 58636 Iserlohn. Einsendeschluss ist am Mittwoch, 12. Februar, um 12 Uhr. Die Gewinner werden benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Wer teilnimmt, erklärt sich im Falle eines Gewinns mit der Veröffentlichung seines Namens und Wohnortes einverstanden.