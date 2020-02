Iserlohn-Kalthof. Die Stadt Iserlohn hat der Firma BSP die unter Auflagen die Betriebsgenehmigung erteilt. Grundlage ist die Einschätzung des Märkischen Kreises.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

BIW-Schwester BSP darf in Iserlohn chlorfrei produzieren

Unter strengen Auflagen hat die Stadt Iserlohn am Donnerstag der Firma BSP Silikon-Profile GmbH im Gewerbegebiet Kalthof-Zollhaus die bauordnungsrechtliche Erlaubnis zur betrieblichen Nutzung eines Teiles des neu errichteten Gebäudes erteilt. Grundlage dafür sei unter anderem eine fachliche Einschätzung des Märkischen Kreises als Immissionsschutzbehörde, berichtet die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung.

Die Stadt habe um diese Beurteilung gebeten, um bei ihrer Erlaubnis sichergehen zu können, dass von dem Betrieb keine Gefahr für Mensch und Umwelt ausgeht. Hintergrund ist die Diskussion um eine anhaltende PCB-Problematik bei der Firma BIW in Ennepetal, einem Schwesterbetrieb der Kalthofer Firma BSP (wir berichteten). Durch die Untersuchung von Ausflockungen, die von dem Ennepetaler Betrieb stammen, hat sich am dortigen Standort herausgestellt, dass damit PCB 47 in die Umgebung gelangt ist. Fest steht, dass das gesundheitsgefährdende PCB 47 dadurch entsteht, dass die silikonverarbeitende Firma bei ihrer Produktion Chlor als sogenannten Vernetzer einsetzt.

In Kalthof ausschließlich chlorfreie Vernetzer erlaubt

Die wichtigste Auflage, die der Betrieb in Iserlohn nach Angaben der Stadt einzuhalten hat, ist, dass ausschließlich chlorfreie Vernetzer eingesetzt werden dürfen. Damit sei ein Entstehen von PCB im Produktionsprozess nach fachlicher Einschätzung ausgeschlossen. Außerdem habe die Firma weitere Auflagen zu erfüllen, die sich auf Hallenluft und Staubkonzentrationen beziehen. Das Einhalten der Auflagen müsse durch regelmäßige Messungen nachgewiesen werden, die den zuständigen Behörden vorzulegen seien. Die Stadt Iserlohn beabsichtigt laut Pressemitteilung, zusätzlich zu den vom Unternehmen beauftragten Messungen eigene Untersuchungen durchzuführen.

Der Verkauf des Grundstücks in Kalthof-Zollhaus an die „BSP Silikon-Profile“ hatte im Februar 2019 stattgefunden. Zu diesem Zeitpunkt war der Stadt Iserlohn die PCB-Problematik am Unternehmensstandort Ennepetal nach eigenen Angaben nicht bekannt. Die Baugenehmigung wurde im Juli 2019 erteilt. Erstmalig sei die Stadt im Dezember 2019 durch einen Hinweis des Märkischen Kreises auf die PCB-Problematik in Ennepetal aufmerksam geworden, heißt es in der Mitteilung. Seitdem stehe die Stadt in enger Abstimmung mit dem Märkischen Kreis als Untere Immissionsschutzbehörde und der Bezirksregierung Arnsberg als zuständige Arbeitsschutzbehörde. Die Firma BSP Silikon-Profile GmbH gehört zu dem mittelständischen Unternehmen BIW, das sich auf Dichtungs- und Schutzsysteme spezialisiert hat und als Weltmarktführer in seiner Branche gilt