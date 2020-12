Defektes Rücklicht enttarnt Iserlohner bei Fahrt unter Drogen

Iserlohn. Unter dem Einfluss von Drogen war ein 23-Jähriger mit dem Auto unterwegs.

Es lag eigentlich nur an dem defekten Rücklicht, weshalb eine Polizeistreife am Dienstag gegen 19.45 Uhr einen Pkw auf dem Schapker Weg kontrollieren wollte. Mit einem überraschend abrupten Bremsmanöver, so heißt es im Polizeibericht, hielt der Fahrer. Der 23-Jährige zitterte am ganzen Körper und zeigte auch sonst die üblichen Folgen von Drogenkonsum. Deshalb musste er zur Wache mitkommen, um sich Blutproben abnehmen zu lassen. Bei der Durchsuchung seines Wagens fand die Polizei eine nicht geringe Menge Marihuana. Die Polizei schrieb Anzeigen wegen der Fahrt unter Betäubungsmitteln und des Besitzes illegaler Drogen und stellte den Führerschein sicher.