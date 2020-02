Polizei Einbrecher in der Waldschule

Letmathe. Unbekannte haben bei einem Einbruch in die Waldschule eine Astsäge, eine Kabelrolle und einen Lötkolben gestohlen.

Unbekannte sind laut Polizeibericht in der Nacht zum Donnerstag in die Dioramenhalle der Waldschule an der Aucheler Straße eingedrungen. Sie kletterten sogar auf den Dachboden, entwendeten dort aber nichts. Stattdessen zerstörten sie das Schloss einer Gartenhütte. Mit Astsäge, Lötkolben und Kabelrolle zogen die Einbrecher davon. Um Hinweise unter 02374/5029-0 wird gebeten.