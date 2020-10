Iserlohner Seniorinnen werden Opfer von Taschendieben

Iserlohn. Gleich mehreren Frauen wurden während des Einkaufens die Geldbörsen gestohlen.

Am Freitag waren laut Polizeibericht von Montag wieder Taschendiebe in Iserlohn unterwegs. Gegen 12.25 Uhr verwickelte ein Unbekannter eine 88-Jährige in einem Discounter an der Baarstraße in ein Gespräch. Sie verstand den Fremden nicht und ging weiter. Zwei Minuten später stellte sie fest, dass die Geldbörse weg war. Der Unbekannte, der möglicherweise der Dieb sein könnte, ist etwa 1,70 Meter groß, hat dunkle Haare und war mit einem knielangen, schwarzen Mantel bekleidet. Andere Zeugen beobachteten, dass er sich in Begleitung einer etwa 30-jährigen, etwa 1,55 Meter kleinen Frau befand. Sie ist schmal, trug silberne hängende Ohrringe und war ebenfalls mit einem schwarzen Mantel bekleidet.

Gegen 13.34 Uhr bestahlen Taschendiebe eine 89-jährige Iserlohnerin. Sie hatte kurz zuvor noch Kontoauszüge geholt und die Bankkarten dann mit ihrer Geldbörse in der Handtasche verstaut. So ging sie zum Einkaufen in einen Supermarkt an der Mendener Straße. An der Kasse stellte sie fest, dass der Reißverschluss ihrer Handtasche offen stand und das Portemonnaie weg war. Etwa zehn Minuten nach ihr erwischte es in einem Discounter an der Westfalenstraße eine 75-jährige Iserlohnerin. Um 12.55 Uhr wollte sie an der Kasse ihren Einkauf bezahlen und bemerkte, dass der Reißverschluss ihrer Handtasche offen stand und die Geldbörse weg war. Die Handtasche hatte während des Einkaufs an ihrem Rollator gehangen. Die Polizei warnt: Diebe schlagen immer wieder im vertrauten Einkaufsmarkt „um die Ecke zu“. Deshalb sollten Kunden ihr Portemonnaie oder andere Wertsachen immer in Innentaschen von Jacken/Mänteln verwahren, keinesfalls aber mit oder ohne Handtasche in den Einkaufskorb legen.