Feuerwehr Metallteile überhitzen bei Betrieb in Iserlohn-Rombrock

Iserlohn. Glühende Metallteile und starke Rauchentwicklung haben am Samstagabend einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst.

Zu einem Feuerwehreinsatz ist es am Samstagabend im Gewerbegebiet Iserlohn-Rombrock gekommen. In einem dort ansässigen Zinkverarbeitenden Industriebetrieb waren aus noch ungeklärter Ursache Metallteile und Maschinen überhitzt, was zu starker Rauchentwicklung führte. Daher rückten die Brandschützer mit einem Großaufgebot aus.

Das Problem konnte allerdings ohne Löscheinsatz gelöst werden, so dass sich die glühenden Teile wieder abkühlten. Mitarbeiter seien nicht betroffen, hieß es vom Einsatzleiter vor Ort, alle hätten den Bereich beim ersten Anzeichen von Qualm rechtzeitig verlassen können. Ob Sachschaden entstanden ist, wird noch geprüft.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Blaulicht