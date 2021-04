Motorradfahrerin in Iserlohn bei Unfall schwer verletzt

Iserlohn. Eine Kollision mit eine Verkehrsschild und eine Sechs-Meter-Rutschpartie waren die Folge eines Motorrad-Alleinunfalls in Iserlohn.

Am Freitag gegen 18.50 Uhr hat sich nach Angaben der Polizei ein Verkehrsunfall mit Personenschaden an der Mendener Straße in Höhe Hausnummer 76 ereignet. Eine 33-jährige Iserlohnerin beabsichtigte demnach, mit ihrem Motorrad von der Elisabethstraße nach links auf die Mendener Straße abzubiegen. Bei dem Abbiegevorgang verlor sie aus bisher ungeklärten Gründen die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei fuhr sie gegen ein Verkehrszeichen und rutschte auf dem Boden rund sechs Meter weiter. Die 33-Jährige verletzte sich schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beträgt 2800 Euro.