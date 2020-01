Foto: Michael May

Iserlohn. Die Feuerwehr musste am Dienstag wegen eines Mülleimerbrands am Stadtbahnhof ausrücken.

Laut Polizeibericht musste die Feuerwehr am Dienstag gegen 16.50 Uhr zu einem Mülleimerbrand in der Damentoilette des öffentlichen WC am Bahnhof ausrücken. Die Feuerwehr löschte den brennenden Mülleimer, die Polizei nimmt ihre Ermittlungen auf. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei unter 02371/9199-0 entgegen.