Fahndung Polizei sucht nach Ladendieb von Mendener Straße in Iserlohn

Iserlohn. Ein Ladendieb ist am Montag auf frischer Tat ertappt worden, konnte sich aber losreißen und flüchten.

Ein Ladendieb ist am Montag in einem Supermarkt an der Mendener Straße auf frischer Tat ertappt worden. Mitarbeiter erwischten den Täter laut Polizeibericht und hielten ihn fest. Dieser riss sich jedoch gewaltsam los und flüchtete Richtung Seilersee. Beschreibung: Männlich, etwa 1,80 Meter groß, blonde Haare, seitlich kurz geschnitten. Unreine Haut im Gesicht, schmale Statur, blaue Jacke mit gelben Streifen, dunkelblaue Trainingshose, schwarze Schuhe. Die Polizei ermittelt wegen räuberischen Diebstahls.