Taschendiebstähle beschäftigen die Iserlohner Polizei

Iserlohn. Aus dem Einkaufswagen, aus der Hosen- und der Handtasche wurden älteren Menschen die Geldbörsen gestohlen.

Mehrere Taschendiebstähle beschäftigen die Polizei laut deren Bericht. Der erste Fall hat sich am Dienstag gegen 12.45 Uhr in einem Discounter an der Baarstraße ereignet. Eine 75-jährige Iserlohnerin hatte zuvor einen höheren Geldbetrag von ihrem Konto abgehoben, während des Einkaufs legte sie ihre Geldbörse samt einer Stofftasche in den Einkaufswagen. Erst an der Kasse bemerkte sie das Fehlen der Börse, in der Ausweise, Geld und Bankkarte steckten. Die Seniorin ließ die Karte bei der Bank sofort sperren, um dann Anzeige bei der Polizei zu erstatten.

Portemonnaie in der Hosentasche aufbewahrt

Ähnlich erging es einem 71-jährigen Hemeraner, der zwischen 13.45 und 14.05 Uhr bei einem Discounter an der Westfalenstraße eingekauft hatte. Auch er stellte an der Kasse den Verlust seiner Brieftasche inklusive Bank- und Kreditkarten sowie Bargeld fest. Er hatte sie in der hinteren Hosentasche getragen.

Zwischen 17 und 17.30 Uhr war eine 56-jährige Iserlohnerin in einem Bekleidungsgeschäft am Alten Rathausplatz. In der Oberbekleidungs-Abteilung wurde sie von einer Unbekannten, die sie als 37 bis 40 Jahre alt, etwa 1,60 Meter groß und schlank beschreibt, angerempelt. Ob sie der 56-Jährigen die Geldbörse, deren Verlust sie auf dem Weg in den nächsten Laden bemerkte, gestohlen hat, ist nicht klar.

Die Polizei rät dringend, Wertsachen dicht am Körper zu tragen, am besten in Innentaschen von Jacken oder Mänteln. Täter wissen genau, dass Frauen häufig dazu neigen, ihre Geldbörsen in Einkaufswagen zu legen, und dass Männer ihre Brieftaschen oft in Hosentaschen aufbewahren. Zeugen werden um Hinweise unter 02371/9199-0 gebeten.