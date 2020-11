Blut spenden in der Grundschule Sümmern

Sümmern. Der DRK-Blutspendedienst lädt zum nächsten Termin ein.

Um gerade in Corona-Zeiten lange Warteschlangen zu verhindern, hat der DRK-Blutspendedienst sich dazu entschlossen, eine Terminreservierung anzubieten. Über die kostenlose DRK-Blutspende-App sowie die Website spenderservice.net können sich Spender informieren, zu welchen Terminen dieser Service bereits angeboten wird und sich ihre Wunschzeit reservieren. Dies geht auch unter der kostenfreien 0800/1194911 . In Iserlohn werden Spender wieder am Dienstag, 24. November, von 16.30 bis 20 Uhr in der Grundschule Sümmern an der Burggräfte 15 erwartet. Die Terminreservierung ist dort möglich.