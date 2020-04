„Borderline-Persönlichkeit“ mit Selbstwert-Störungen

Iserlohn. Brandstiftung am Schürenbusch: Der Gutachter hält die Angeklagte für voll schuldfähig, die Staatsanwältin sieht Heimtücke.

Mit dem Gutachten zur Schuldfähigkeit der Angeklagten und den Plädoyers wurde gestern im Landgericht Hagen der Prozess gegen eine 28-jährige Iserlohnerin fortgesetzt. Sie hatte am 8. September 2019 die Wohnung ihres ehemaligen Freundes in einem Mehrfamilienhaus am Schürenbusch in Brand gesetzt. Staatsanwältin Sandra Ley bekräftigte in ihrem Plädoyer, dass die Angeklagte dabei den Tod von 27 Menschen „billigend in Kauf genommen“ habe. Der 28-Jährigen müsse klar gewesen sein, „dass Menschen bei der Aktion sterben könnten“. Ihr vorrangiges Ziel sei aber eine Bestrafungsaktion gegenüber ihrem Ex-Freund gewesen. Dafür sei die 28-Jährige aber nicht etwa mit Farbe und Hammer auf dessen Mobiliar losgegangen. Stattdessen habe sie mehrere Brandherde gelegt. Durch die Demontage der vorhandenen Rauchmelder habe sie verhindern wollen, „dass das Feuer frühzeitig gelöscht wurde“.

Glücklicherweise vergaß sie dabei eine Rauchmelder-Batterie, was eine zeitnahe Evakuierung der Hausbewohner ermöglichte. Das Tatmotiv der Rache wertete die Staatsanwältin nicht als niedrigen Beweggrund. Die Angeklagte habe aber „mit hoher krimineller Energie“ das Mordmerkmal der Heimtücke erfüllt, da sie zu nächtlicher Stunde wissentlich das Leben von 27 ahnungslosen Menschen in Gefahr brachte. Sie sei deshalb wegen versuchten Mordes in 27 Fällen und wegen besonders schwerer Brandstiftung zu einer Haftstrafe von fünf Jahren und sechs Monaten zu verurteilen.

Verteidigerin: „Tunnelblick“ habe Gefahr ausgeblendet

Mit ihrem Antrag auf eine Haftstrafe von vier Jahren und sechs Monaten blieb Verteidigerin Julia Kusztelak nicht weit unter diesem Antrag der Staatsanwältin. Sie verteidigte ihre Mandantin aber gegen den Vorwurf des versuchten Mordes: Die 28-Jährige habe niemandem schaden wollen außer ihrem Ex-Freund. Ihr „Tunnelblick“ habe bei ihr „kein Bewusstsein über die Gefährdung weiterer Menschen“ zugelassen. „Das war kein versuchtes Tötungs- oder gar Morddelikt.“ Die Gefährlichkeit der Rauchgasentwicklung sei ihr nicht bewusst gewesen.

Gutachter Dr. Nikolaus Grünherz war zuvor zu dem Ergebnis gekommen, dass die Angeklagte zum Tatzeitpunkt voll schuldfähig war. Er zeichnete das Bild einer Frau, die in chaotischen Familienverhältnissen mit häufigen Wechseln zwischen ihren Lebensmittelpunkten in Thailand und Deutschland groß werden musste. Auf dem Hintergrund einer eklatanten Vernachlässigung durch ihre Mutter und eines sexuellen Missbrauchs im Kindesalter habe sie eine typische „Borderline-Persönlichkeit“ ausgebildet, die mit schweren Selbstwert-Störungen und Suizid-Neigungen zu kämpfen hatte. Aufgrund ihrer überdurchschnittlichen Intelligenz habe sie dennoch ein tragfähiges Selbstbild entwickelt und eine Berufsausbildung abgeschlossen. Dieses Selbstbild sei in der Beziehung mit ihrem Ex-Freund jedoch zunehmend beschädigt worden: „Sie hat einen Partner getroffen, der ihre Selbstwertmontage nach und nach demontiert hat.“