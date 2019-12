Iserlohn. Die Trockenheit hatte kaum Auswirkungen auf den Anbau der Weihnachtsbäume. Auch die Preise bleiben stabil.

Borkenkäfer mag keine Bäumchen

Heiligabend rückt immer näher und damit auch der Gedanke an den Kauf eines Weihnachtsbaumes. Auch wenn Weihnachten in der Gesellschaft gefühlt immer früher beworben wird, die Hauptzeit für den Kauf des Weihnachtsbaumes beginnt verstärkt am dritten Adventswochenende. Hof Loose in Kesbern und Hof Schulte in Düingsen sind für die Weihnachtsbaumsaison gewappnet. Nach intensiver Pflege stehen die Bäume bereit und können für das Weihnachtsfest geschlagen, eingestielt und geschmückt werden. Noch immer ist die Nordmanntanne am beliebtesten, am liebsten zwischen 1,80 Meter und zwei Meter hoch. Auch die Preise sind in diesem Jahr stabil geblieben.

Adventsgeschichte Weihnachtsbaum bei Walter Schulte Foto: Michael May / IKZ Doch hatte das vergangene Jahr Auswirkungen auf den Anbau des Tannenbaums? Schließlich hatten die heimischen Wälder mit Trockenheit, Hitze und dem Befall des Borkenkäfers zu kämpfen. Für den Weihnachtsbaumanbau gab es jedoch teilweise Entwarnung. „Der Borkenkäfer geht zum Glück nicht an die Weihnachtsbäume dran“, erklärt Dirk Loose. Aber sowohl der Kesberner als auch Walter Schulte und Sohn Harald können das Jahr für die Baumzucht mit nur einem Wort beschreiben: trocken. Dirk Loose habe zwar versucht, zusätzlich zu bewässern, aber das habe nicht viel gebracht. „Die Bäume haben die Trockenheit aber ziemlich gut weggesteckt“, stellt er zufrieden fest. Bauer Walter Schulte kann die Auswirkungen der Trockenheit genauer beziffern. Ungefähr zehn Prozent seiner Bäume seien durch die Trockenheit kaputtgegangen. Und auch ein weiteres Naturereignis habe Einfluss auf die Baumzucht gehabt. „Vor drei Jahren hat es diesen starken Hagel gegeben. Die Auswirkungen sieht man jetzt auch bei einigen Bäumen“, berichtet er weiter. Da die Bäume im Schnitt acht bis zwölf Jahre alt sind, wenn sie zu Weihnachten verkauft werden, zeigen sich solche Naturvorkommnisse auch Jahre später noch: Die Bäume wachsen krumm. Dennoch blicken die Weihnachtsbaumanbauer trotz des derzeitigen Wetters positiv in die Zukunft. Befürchtungen, dass der Klimawandel Auswirkungen auf den Baumanbau haben wird, gibt es kaum. „Ich denke, das Wetter wird sich irgendwann wieder normalisieren“, hofft Dirk Loose. Und auch Walter Schulte verspricht: „Jeder, der einen Weihnachtsbaum haben möchte, der wird auch weiterhin einen bekommen.“ Natürlicher Weihnachtsbaum ist weitaus ökologischer Seinem Empfinden nach würde der Weihnachtsbaumkauf aber zurück gehen. „Viele fahren an Weihnachten weg und auch die Singles kaufen sich seltener einen Baum“, erklärt er. Zum Glück habe sich in der Region noch nicht der Trend eines Kunststoffbaumes durchgesetzt. „Im Vergleich dazu ist ein richtiger Tannenbaum einfach sehr viel ökologischer“, erklärt Harald Schulte. Denn nach Weihnachten werden die Bäume geschreddert und landen dann als Dünger wieder auf dem Feld. Auf Hof Loose besteht die Möglichkeit Weihnachtsbäume mitsamt Wurzeln zu kaufen, um diesen auch im nächsten Jahr wieder zu benutzen. Jedoch gibt es dann einiges zu beachten. „Man sollte die Tanne dann ständig feucht halten und die Wohnzimmertemperatur nicht zu hoch einstellen, denn die trockene Luft mag die Tanne nicht“, erklärt Dirk Loose. Diese Variante bietet Walter Schulte bislang nicht an. Es sei auch nicht ganz unproblematisch, die Bäume vorübergehend im Garten wieder auszusetzen. „Zu 90 Prozent wachsen die Wurzeln nicht wieder an“, erklärt er.