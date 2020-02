Burgweg: Stadt bestätigt Probleme mit Rohrvortrieb

Iserlohn. Vortriebsarbeiten mussten eingestellt werden

Was wir gestern bereits angedeutet hatten, ist nun Gewissheit: Die Vortriebsarbeiten der Baumaßnahme „Abwasserkanal Burgweg“ mussten auf der Strecke An der Kochsburg (Startpressgrube) und Wallstraße/Bleichstraße (Zielgrube) erneut eingestellt werden. Nach dem Schadensfall im Februar 2019 auf dieser Vortriebsstrecke, so eine Pressemitteilung der Stadt Iserlohn, „konnte der Rohrvortrieb nach Auswechselung der beschädigten Rohre im Dezember 2019 wieder angefahren werden. Nach rund 45 Metern wurde jetzt erneut die Beschädigung eines Vortriebsrohres festgestellt.“ Das beschädigte Rohr befindet sich demnach in rund sieben bis acht Metern Tiefe. Die Stelle wird durch Einmessen noch genau lokalisiert. Ein von der bauausführenden Arbeitsgemeinschaft DA Ingenieur-Bau GmbH/Smet Group und der Stadt Iserlohn gemeinsam bestellter Sachverständiger soll nun beurteilen, was die Ursache des Schadens ist und wie weiter vorgegangen werden kann. Für Fragen steht Kai Höffken unter 02371 / 217-2723 oder unter kai.hoeffken@iserlohn.de zur Verfügung.