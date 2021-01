Christa Clark über Corona, Demokratie und den US-Wahlkampf

Iserlohn/Maynard. Bei einer Wiederwahl Trumps wäre sie eventuell wieder ausgewandert, erklärt die deutsch-amerikanische Weltbürgerin Christa Clark.

Die deutsche Auswanderin Christa Clark ist froh und erleichtert, dass Joe Biden die US-Wahl gewonnen hat. Das erklärt sie im Zoom-Gespräch mit der Heimatzeitung. Bis 1988 hat sie in Iserlohn gelebt und an der Realschule in Hemer als Sport- und Handarbeitslehrerin gearbeitet, bevor sie mit ihrem Mann Tom Clark, einem Amerikaner, der lange in Iserlohn als Englischlehrer bei einem Sprachinstitut angestellt war, nach Boston auswanderte.

Die Deutsch-Amerikanerin Christa Clark ist mittlerweile 68 Jahre alt und hält immer noch Kontakt zu ehemaligen Kollegen und Schülern, die noch in Iserlohn und Umgebung wohnen. Die beiden erwachsenen Kinder, von denen der Sohn Tillmann in Deutschland geboren wurde, und die Tochter Anna in Amerika zur Welt kam, sind mittlerweile außer Haus. Tom Clark war nach der Rückkehr in sein Heimatland Amerika Bibliotheksdirektor in Western Massachusetts. Ihre Tochter Anna arbeitet heute als Designerin in Berlin und hat am Bauhaus in Dessau studiert und dort ihren Masterabschluss gemacht. Ihr Sohn arbeitet als Anwalt und lebt in Denver.

„In den 90-er Jahren habe ich in verschiedenen Schulen unterrichtet und assistiert, bis ich dann 2000 einen Vollzeitjob als Deutschlehrerin an der Waldorfschule in Lexington angenommen habe. Die Schule hat meine Ausbildung bezahlt. Dort habe ich 20 Jahre als Deutschlehrerin Schüler der ersten bis achten Klassen unterrichtet“, erzählt Christa Clark. In der Pandemie sei der Unterricht im vergangenen Jahr teilweise über Zoom-Konferenzen gelaufen. Da habe sie mit ihren Schülern deutsche Gerichte gekocht, was ihnen sehr gefallen habe, berichtet Christa Clark.

„Inzwischen bin ich geschieden, bin seit 2020 pensioniert und lebe mit meinem Lebenspartner Harry in Maynard in der Nähe von Boston. Dort fühle ich mich wohl, da auch dort Geschichte passiert ist, so wie in Europa. Ich habe beide Staatsbürgerschaften, konnte schon mehrere Male wählen. Die deutsche Staatsbürgerschaft war mir immer wichtiger als die amerikanische.“ Die Deutsch-Amerikanerin unterstreicht: „Wenn Trump wieder Präsident geworden wäre, wären wir wahrscheinlich ausgewandert. Ich fühle mich mehr als Weltbürger mit mindestens zwei Heimaten. Damit erweitere ich hoffentlich meinen Horizont und kann Sachen aus mehreren Perspektiven sehen.“

Im Ruhestand genießt sie noch mehr die Natur vor der Haustür, auch wenn der Radius durch die Corona-Pandemie beschränkt sei. „Die Natur ist hier vielfältiger als in Deutschland“, nennt sie die vielen Nationalparks, besonders in Utah. Wenn sie an Deutschland zurückdenkt, gerät sie ins Schwärmen: „Iserlohn hat mir gefallen, weil es eine Waldstadt ist.“

Die naturverbundene Christa Clark steht in Kontakt mit der indigenen Bevölkerung, den „native Americans“, und hat seit den 90er Jahren viel über deren Spiritualität und Kultur gelernt und regelmäßig an deren Zeremonien teilgenommen.

Da sie in einem Corona-Hotspot des Ostküstenstaates Massachusetts lebt, geht sie nur einmal in der Woche raus zum Einkaufen: „Ich bin froh, dass ich nicht mehr in die Schule muss“, sagt die Lehrerin im Ruhestand, die ihre Hoffnung für die Rückkehr zur Normalität auf die Schutzimpfung setzt. Freunde trifft sie nach eigenen Angaben derzeit nur draußen und hält ansonsten die Corona-Schutzvorgaben ein. „Mit den Kindern haben wir Weihnachten ein Zoom-Meeting gehabt. Ich will mich impfen lassen und bin spätestens im April dran. Mal schauen, wie der neue Präsident Biden das alles organisiert.

Christa Clark im Interview: „Wir standen kurz vor einer Diktatur“

Wie sieht es mit Ihren Motiven zur Auswanderung aus. Hat sich der viel beschworene amerikanische Traum erfüllt?

Christa Clark: „Ich hatte keinen amerikanischen Traum, eher Abenteuer-Träume und Neugierde auf eine andere Kultur und Sprache. Wenn man von Deutschland in die USA umzieht, gibt es viele Überraschungen. Viele Sachen sind hier einfach noch nicht so weit entwickelt, wie in Europa. Die sozialen Unterschiede sind gravierend, das fängt bei der Krankenversicherung an, die nicht jeder hat, bis zu super Schulen, die nur mit entsprechend viel Schulgeld (das nicht jeder bezahlen kann) besucht werden können. Selbst die städtischen Schulen haben verschiedene Bezirke, die mehr oder weniger Förderungen /Zuschüsse bekommen."

Gibt es weitere Unterschiede zu Deutschland?

Christa Clark: Auch die hohen Studiengebühren sind nicht fair. Mein Sohn Tillmann, der Jura in New York studiert hat, musste über 100.000 Dollar bezahlen. Die Leute, die Geld haben, können eine gute Ausbildung machen. Ich bin froh, dass Joe Bilden als eine der ersten Amtshandlungen die Fristen für die Rückzahlung verlängert hat.

Wie haben Sie die Wahlen und den Wahlkampf erlebt?

Christa Clark: Wählen, das war dieses Jahr natürlich sehr wichtig. Es ist unfair reguliert. Erstens wird an einem Dienstag gewählt, wo viele Leute arbeiten und auch nicht frei bekommen, um zu wählen. Das heißt, die sozial schwachen Bürger gehen zur Arbeit und wählen nicht, da sie es sich finanziell nicht leisten können. Auch die Arbeitgeber unterstützen das Wählen nicht. Wenn man dann Kinder hat, in manchen Bezirken muss man mehrere Stunden warten bis man wählen kann (sozial schwachen Bezirken), dann geht das erst gar nicht.

Wenn dieses Jahr nicht viele Bürger aufgewacht wären und mit Eigeninitiative für ihre Demokratie gekämpft hätten, wäre die Wahl anders ausgegangen. Wir standen kurz vor einer Diktatur! Es hat uns viel Angst gemacht, es war sehr bedrückend. Erinnerungen an die Nazizeit kamen hoch. Eine Demokratie kann nur mit aktiven und aufgeklärten Bürgern existieren. Zum Glück ist die amerikanische Demokratie älter als die Weimarer Republik.

Haben Sie sich engagiert?

Christa Clark: Wir (Harry und ich) waren hier mit vielen anderen, auch örtlichen Organisationen, verbunden. Wir haben Briefe an Bürger geschickt, um sie aufzuklären, wie sie Hilfe bekommen können, um zu wählen und warum es so wichtig ist, zu wählen. Wir haben sie finanziell unterstützt, da all diese Organisationen auf die Unterstützung von Bürgern angewiesen sind.

Wie geht es jetzt weiter nachdem Joe Biden die Wahl gewonnen hat? Was für Hoffnungen und Wünsche haben Sie?

Christa Clark: Ich glaube, dass das „Biden/Harris“-Team vieles wieder gut machen kann, jeder Präsident wird besser sein als Trump, das ist einfach. Allerdings sind die Probleme, die zu Tage gekommen sind, noch nicht gelöst. Das Wichtigste ist, ich glaube das ist jetzt mehr möglich als je zuvor, dass Bürger aufgewacht sind und sich organisieren können, um weniger unterdrückt zu werden. Ich denke an Martin Luther King. Diese Proteste waren hilfreich, allerdings gab es damals nur eine kleine Öffnung zu dem was erreicht werden wollte. In den letzten vier Jahren wurde die Polizeireform ernster genommen, Rassismus hat einen anderen Wert bekommen, Politik und Tricks wurden sichtbarer gemacht.