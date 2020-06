Corona: eine Neuinfektion in Iserlohn

Iserlohn. Je einen neuen Coronafall meldet das Kreisgesundheitsamt in Iserlohn und Lüdenscheid. 124 Kontaktpersonen sind insgesamt ermittelt.

Zwei neue Coronafälle in Lüdenscheid und Iserlohn stehen nicht in Zusammenhang zu den Fällen in Hemer, wo zwei Schulklassen unter Quarantäne stehen. Die Testergebnisse der 73 Lehrer und Schüler der Hans-Prinzhorn-Realschule und des Woeste-Gymnasiums liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor. Die Betroffenen des Gymnasiums wurden am Wochenende bereits vom Gesundheitsamt des Märkischen Kreises getestet: alle Ergebnisse waren negativ. Durch die Kontaktermittlung der Neuinfektionen steigt die Zahl der Kontaktpersonen auf 124 an. Aktuell gibt es 13 Infizierte Personen im Kreisgebiet. Das Krisentelefon des Jugendamts ist ab nächster Woche täglich von 16 bis 20 Uhr unter 02351/966-5858 erreichbar. Kinder und Jugendliche können hier bei Pädagogen des Kreises Ängste, Sorgen oder Fragen loswerden. Die Beratung ist anonym. Alle Informationen rund um die Pandemie fasst der Märkische Kreis auf seiner Internet-Seite zusammen: www.maerkischer-kreis.de.

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden:

• Altena: 0 Infizierte, 9 Gesunde, 1 Kontaktperson und 1 Toter

• Balve: 2 Infizierte, 9 Gesunde und 6 Kontaktpersonen

• Halver: 0 Infizierter, 32 Gesunde, 1 Kontaktperson und 3 Tote

• Hemer: 5 Infizierte, 54 Gesunde, 65 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Herscheid: 0 Infizierte, 6 Gesunde und 0 Kontaktpersonen

• Iserlohn: 2 Infizierter, 126 Gesunde, 29 Kontaktpersonen und 5 Tote

• Kierspe: 0 Infizierte, 15 Gesunde, 1 Kontaktperson und 1 Toter

• Lüdenscheid: 3 Infizierte, 91 Gesunde, 11 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Meinerzhagen: 0 Infizierte, 33 Gesunde, 3 Kontaktperson und 5 Tote

• Menden: 1 Infizierter, 109 Gesunde, 6 Kontaktpersonen und 9 Tote

• Nachrodt-Wiblingwerde: 0 Infizierte, 1 Gesunder, 0 Kontaktpersonen

• Neuenrade: 0 Infizierte, 13 Gesunde und 0 Kontaktpersonen

• Plettenberg: 0 Infizierte, 52 Gesunde, 0 Kontaktperson und 3 Tote

• Schalksmühle: 0 Infizierte, 10 Gesunde und 1 Kontaktpersonen

• Werdohl: 0 Infizierte, 13 Gesunde und 0 Kontaktperson