Corona im Märkischen Kreis weiterhin auf dem Rückzug

Märkischer Kreis. Nur noch 28 Personen sind aktuell im Märkischen Kreis am Coronavirus erkrankt.

Über das Pfingstwochenende meldete das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises eine labortechnisch-bestätigte Neuinfektion. Nachrodt-Wiblingwerde ist wieder coronafrei.

Zwei Genesene in Iserlohn und Nachrodt-Wiblingwerde und eine Neuinfektion in Schalksmühle – das ist die Bilanz des langen Pfingstwochenendes, wie sie die Pressestelle des Kreises am Dienstagvormittag mitgeteilt hat. Das Kreisgesundheitsamt meldet demnach aktuell 28 Coronaerkrankte. In Quarantäne befinden sich laut Kreis 78 Kontaktpersonen. Zum letzten Mal haben die Gesundheitsdienste am Freitag sechs Abstriche an der Drive-In-Station in Iserlohn genommen. Der Standort ist nun wie die Drive-In-Station in Lüdenscheid geschlossen. Bei Hausbesuchen wurden neun Personen getestet. Acht Städte und Gemeinden nach der Statistik des Kreises jetzt coronafrei: Altena, Halver, Herscheid, Kierspe, Nachrodt-Wiblingwerde, Neuenrade, Plettenberg und Werdohl.

Seit Ausbruch der Pandemie zählt der Märkische Kreis insgesamt 599 Infizierte; 542 Personen gelten mittlerweile als gesund. 29 sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. Deren Durchschnittsalter betrug 74,8 Jahre.

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden:

Iserlohn: 9 Infizierte, 112 Gesunde, 18 Kontaktpersonen und 5 Tote

Hemer: 1 Infizierte, 53 Gesunde und 8 Kontaktperson und 1 Toter

Altena: 0 Infizierte, 9 Gesunde und 4 Kontaktpersonen und 1 Toter

Balve: 2 Infizierte, 7 Gesunde und 1 Kontaktperson

Halver: 0 Infizierte, 31 Gesunde, 0 Kontaktperson und 3 Tote

Herscheid: 0 Infizierte, 6 Gesunde und 3 Kontaktperson

Kierspe: 0 Infizierte, 15 Gesunde, 6 Kontaktpersonen und 1 Toter

Lüdenscheid: 3 Infizierte, 89 Gesunde, 7 Kontaktpersonen und 3 Tote

Meinerzhagen: 3 Infizierte, 31 Gesunde, 4 Kontaktpersonen und 4 Tote

Menden: 8 Infizierte, 103 Gesunde, 16 Kontaktpersonen und 8 Tote

Nachrodt-Wiblingwerde: 0 Infizierte, 0 Gesunde, 1 Kontaktperson

Neuenrade: 0 Infizierte, 13 Gesunde und 0 Kontaktperson

Plettenberg: 0 Infizierte, 51 Gesunde, 1 Kontaktperson und 3 Tote

Schalksmühle: 2 Infizierte, 8 Gesunde und 8 Kontaktpersonen

Werdohl: 0 Infizierte, 13 Gesunde und 1 Kontaktperson

Alle Informationen rund um Corona hat der Märkische Kreis auf seiner Internet-Seite übersichtlich gebündelt:

https://www.maerkischer-kreis.de/corona/index.php