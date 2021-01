Dagmar Freitag: Angriff auf das Herz einer jeden Demokratie

Entsetzt über die antidemokratischen Ereignisse in Washington zeigt sich die Iserlohner Bundestagsabgeordnete Dagmar Freitag. Als Mitglied des Auswärtigen Ausschusses im Deutschen Bundestag, als stellvertretende Vorsitzende der deutsch-amerikanischen Parlamentariergruppe und durch das internationale Patenschaftsprogramm in Kooperation mit dem US-Kongress hat sie viele Einblicke in die Politik der Vereinigten Staaten von Amerika gewonnen.

Erschüttert vom Ausnahmezustand in Washington zeigt sich die Iserlohner Bundestagsabgeordnete Dagmar Freitag, die in ihrem Homeoffice viele Interviewanfragen beantworten musste. „Ich kenne das Land sehr gut durch meine vielen Funktionen“, sagt sie im Gespräch mit der Heimatzeitung.

Neben der Sportpolitik ist die Außenpolitik ihr zweiter Schwerpunkt. Seit 2009 ist sie ordentliches Mitglied des AuswärtigenAusschusses und Mitglied der parlamentarischen Versammlung der NATO, seit 2013 stellvertretende Außenpolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion.„Die Vereinigten Staaten von Amerika gelten als eine der ältesten Demokratien der Welt; seitlangem sieht sich das Land als ‚leading nation‘ demokratischer Staaten, als ,shining city upon a hill‘ – einem Vorbild für den Rest der Welt“, erklärt Dagmar Freitag.

„Vier Jahre Trump haben das Land und dessen Gesellschaft nachhaltig verändert, auch wenn ein großerTeil der Probleme nicht erst mit der Präsidentschaft von Trump begonnen hat. Letztlich waren sie ja der Grund, warum er überhaupt vor vier Jahren gewählt wurde“, analysiert die Fachfrau für transatlantische Beziehungen, die seit 1998 Berichterstatterin der SPD für das internationale Austauschprogramm in Kooperation mit dem US-Kongress ist. In diesem Rahmen hat sie bereits 350 junge Amerikaner nach Deutschland geholt und umgekehrt Stipendien für ein Austauschjahr in den USA an Schülerinnen und Schüler oder junge Berufstätige aus dem Wahlkreis vergeben.

„Die Verletztheit einer von den Vertreternder demokratischen Partei vergessenen verarmten Mittelschicht, die zumindest gefühlte Ohnmacht gegenüber einem verhassten sogenannten Establishment in Washington DC führten dazu, dass die Populisten um Trump und seine zunehmend radikalisierte republikanische Partei eine tiefe und gefährliche Spaltung in die amerikanische Gesellschaft treiben konnten“, weiß sie aus vielen diplomatischen Kontakten.

Die Sozialdemokratin unterstreicht: „Die Stürmung eines Parlamentsgebäudes ist ein Angriff auf das Herz einer jeden Demokratie. Die Bilder, die heute Nacht Millionen Menschen auf der ganzen Welt verfolgt haben, haben nachhaltigen Schaden angerichtet. Und sie sind das Ergebnis der Politik eines in jeder Hinsicht hemmungslosen Präsidenten, der gemeinsam mitseinen republikanischen Gefolgsleuten seit Jahren demokratische Grundprinzipien systematisch ausgehöhlt, ja verhöhnt hat. Trumps Saat – seine demonstrative Verachtung für wertebasiertes Handeln und Anstand, seine Neigung zu Hetze und Verleumdung in seinen Tiraden auf Twitter, sein Zynismus und seine Lügen – hat heute Nacht die Gestalt eines entfesselten Mobs angenommen.“ Und gleichzeitig habe es sich wieder einmal bewahrheitet: „Erst kommen die Worte. Dann kommen die Taten.Das sollten auch wir in Deutschland uns gelegentlich wieder vor Augen halten“, meint Dagmar Freitag. Dabei erinnert sie an den „Sturm“ von Querdenkern auf das Reichstagsgebäude in Berlin: „Es ist schließlich nicht allzu lange her, dass auch unser Parlamentsgebäude Ziel einer versuchten Erstürmung wurde.“

Wohin steuert Amerika? „Ganz entscheidend für die Entwicklung der amerikanischen Gesellschaft wird sein, in welche Richtung sich die republikanische Partei entwickeln wird“, erläutert die Iserlohner Bundestagsabgeordnete. Und ergänzt: „Denn eines ist ziemlich sicher: Trump wird auch nach dem 20. Januar 2021, dem Tag der Vereidigung von Joe Biden, noch da sein. Vielleicht noch wütender und hemmungsloser als je zuvor. Werden sichalso die Republikaner weiter mit ihm radikalisieren oder findet die Partei die Kraft, sich von Trump zu emanzipieren und zu den Werten eines Abraham Lincoln zurückzufinden? Ich wage da keine Prognose, auch wenn sich heute Nacht einige seiner bislang glühendsten Verehrer wie Vizepräsident Pence, Mitch McConnell (bisheriger Mehrheitsführer im Senat) oder der einflussreiche Senator Lindsay Graham von ihm lossagten. Die Amtszeit des Donald Trump endet jedenfalls genauso, wie er sich vom ersten Tag seiner Amtszeit seinem Land und der Welt gegenüber präsentiert hat: aggressiv, verantwortungslos, würdelos.“ Joe Biden habe bereits versucht, seinen Landsleuten Mut zuzusprechen und die Seele der Nation wieder zu heilen, weiß Dagmar Freitag. Sie prognostiziert: „Ich fürchte, dass das eine Aufgabe ist, die weit über die Amtszeit von Joe Biden hinausgehen wird.“

Charles Brooks (80) und seine Frau Marianne (70) haben die Nachrichten auf dem amerikanischen Sender CNN verfolgt und zeigen sich im Gespräch mit der Heimatzeitung „geschockt, erschüttert und traurig über die Vorkommnisse in Washington“, wie der US-Bürger und Wahl-Iserlohner unterstreicht. Der pensionierte Englischlehrer hat nach eigenen Angaben mehr als die Hälfte seines Lebens in Deutschland verbracht. Sein Vater war Soldat im Zweiten Weltkrieg unter US-General George Patton. Brooks war lange Englisch-Dozent an der Iserlohner Volkshochschule.

Der tief gläubige Amerikaner bezeichnet sich als „Praytriot“, einer eigenen Wortschöpfung die er mit dem Wort Patriot verknüpfte. Damit bringt er zum Ausdruck: „Ich bete für mein Land, seine Menschen und seine Politiker, angefangen mit dem Präsidenten und seinem Nachfolger. Ich bete für den Mann, der nicht versucht hat, sein Land so zu führen wie er sollte.“ Er hält nichts von Schuldzuweisungen in Richtung Trump oder des Mobs, der gewaltsam das US-Kapitol stürmte. „Ich hoffe, dass die Vereinigten Staaten von Amerika wieder zur Ruhe kommen und dass wir mehr Praytriots anstelle von Patriots werden, die für mehr Weisheit und Verständnis für unser Land beten.“

Ehefrau Marianne Brooks hat mit ihrem Mann lange in Amerika gelebt. Beide sind Lehrer und haben Deutsch und Englisch unterrichtet: „Was passiert ist, entsetzt uns. Wir wollen es nicht kleinreden. Es tut uns leid, weil wir das Land anders erlebt haben mit Menschen aus der Mittelschicht, die Werte wie Respekt und Vernunft leben. Die waren sicherlich privilegiert.Das zeigt uns: Bildung ist der Schlüssel für alles. Wenn die Politik jetzt stark ist, könnten diese Ausschreitungen in 14 Tagen erledigt sein. Ich hoffe, dass die Parteien zur Ruhe kommen.“