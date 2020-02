„Das ist nicht in drei Wochen erledigt“

Die Auswirkungen des sich in China in großer Geschwindigkeit ausbreitenden Corona-Virus machen sich auch in Iserlohner Unternehmen bemerkbar, wie die Heimatzeitung bereits berichtete. Einer, der täglich in Kontakt mit seinen Mitarbeitern im „Reich der Mitte“ steht und mit großer Sorge die Entwicklung beobachtet, ist Christian Assmann, in fünfter Generation Inhaber der Firma Weyland. Das Iserlohner Traditionsunternehmen mit 165-jähriger Geschichte ist Hersteller und Vertreiber von speziellen Nadeln und Ahlen, die hauptsächlich in Polstereien und Sattlereien zum Einsatz kommen.

Kunden rund um den Globus greifen zu den Spezialnadeln und Werkzeugen „made in Iserlohn“. Seit gut 25 Jahren gehört neben den beiden Standorten in Iserlohn auch eine Niederlassung in der Provinz Shanghai zum Unternehmen. Dort arbeiten derzeit rund 30 Mitarbeiter in Produktion und Verwaltung.

Nach Neujahrs-Ferien sprichtRegierung Zwangsurlaub aus

„Sie sollten eigentlich schon wieder arbeiten“, präzisiert Christian Assmann, doch im Moment läuft „drüben“ alles anders. „Nach den Betriebsferien anlässlich der chinesischen Neujahrsfeierlichkeiten hat die Provinzregierung Zwangsurlaub für sämtliche Betriebe in der Provinz verhängt“, erklärt er. Ab kommendem Montag solle dies wieder aufgehoben werden, eine Garantie dafür aber gibt es natürlich nicht.

Und selbst wenn in der kommenden Woche der Betrieb wieder aufgenommen werden sollte, steht Christian Assmann vor dem nächsten Problem. „Rund die Hälfte unserer Mitarbeiter kommt aus anderen Provinzen, und von denen stehen wiederum die Hälfte unter einer in ihrer Provinz ausgesprochenen Zwangs-Quarantäne.“ Und wenn das nicht schlimm genug wäre: Die andere Hälfte wird es schwer haben, überhaupt öffentliche Verkehrsmittel zurück in die Provinz Shanghai zu finden. „Die kommen einfach nicht weg von Zuhause“, erklärt Assmann.

Überhaupt sei die Angst vor einer Pandemie in dem Land mit mehr als einer Milliarde Einwohner sehr groß. „Die Menschen trauen sich tatsächlich nicht mehr vor die Tür, so groß ist die Furcht vor einer Infizierung. Sie haben Angst um ihre Familien“, sagt Christian Assmann, der sich noch gut an die SARS-Pandemie 2002/2003 erinnern kann. Die hatte damals jedoch kaum spürbare Auswirkungen auf seinen Betrieb in China gehabt.

Der Druck der Unternehmenauf die Regierung wächst

Die ganze Sache werde natürlich Auswirkungen auf die Weltwirtschaft haben. Deshalb auch würde der Druck der Unternehmen auf die Regierung wachsen. Der wird vorgeworfen, beim Ausbruch der Infektionskrankheit nicht schnell genug gehandelt zu haben.

Wie sich die aktuelle Situation finanziell für den Betrieb auswirken wird, kann Assmann bislang noch nicht in Zahlen fassen. Klar sei aber, dass er mögliche Verluste durch den Produktionsausfall von niemandem ersetzt bekommt. „Tatsächlich könnte das zu einem echten Pro­blem werden“, sagt der Iserlohner, „aber das trifft im Moment viele Unternehmen“. Es ist alles eine Frage der Zeit, aber dass das Thema in drei, vier Wochen erledigt ist, daran glaubt Christian Assmann nicht.