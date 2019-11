Das JuZ soll erhalten bleiben

Es gibt neuerdings einen Teller mit 15 Kronkorken am Eingang des Jugendzentrums am Karnacksweg. Jeder jugendliche Besucher, der das Offene-Tür-Angebot unten links mit Theke, Couchecken und Computern nutzen möchte, nimmt sich einen Kronkorken. Wenn alle Kronkorken weg sind, ist die Personen-Kapazität ausgereizt, mehr dürfen nicht rein. Es gibt dann noch die Möglichkeit, den gegenüberliegenden Veranstaltungssaal mit Bühne zu öffnen, aber auch da dürfen nur 15 Leute rein. Das ist das Ergebnis der baurechtlichen Einschränkungen, die die Stadt Ende Oktober über dieses Gebäude verhängt hat. Wie bereits berichtet, gibt es brandschutztechnische Mängel und viele illegale Nutzungen ohne gültigen Bauantrag, weswegen alle Gruppen von DLRG im Keller bis hoch zur Jugendkunstschule das Gebäude räumen mussten.

Außentreppe, Ertüchtigungen und eine Brandmeldeanlage

Nun war das JuZ auch Thema im Jugendhilfeausschuss, und man konnte den Wortbeiträgen durchaus entnehmen, dass diese neuerliche und schlecht kommunizierte Von-heute-auf-Morgen-Schließung durchaus mit Kopfschütteln begleitet wurde. So sagte Trägervertreterin Evelin Piotrowski, dass es nicht nachvollziehbar sei, dass die Stadt nicht wisse, wer dieses Haus als Mieter nutze und die „illegalen“ Nutzungen erst jetzt so plötzlich auffielen.

Michael Hufnagel (SPD) hätte es schön gefunden, wenn das alles etwas unaufgeregter über die Bühne gegangen wäre. Angesichts der Häufung der Gebäudeschließungen in Iserlohn sprach er von einer Beziehungsstörung zwischen Feuerwehr und Bauordnungsamt und vermutete, dass die Feuerwehr wohl so etwas wie ein „Angstraum“ für den Kämmerer und kommissarischen Amtsleiter Michael Wojtek sei, da er von dort immer erfahre, was als nächstes geschlossen werde.

Dem widersprach Wojtek. Stadtverwaltung und Feuerwehr stimmten sich bei allem bestens ab und seien zudem sehr unaufgeregt. Was stimme, sei, dass die Kommunikation mit den Mietern besser hätte laufen können. Grundsätzlich sei es aber so, dass die Stadt die Sicherheit der Bürger ernst nehme, die teilweise Räumung des Rathauses einiges ausgelöst hätte und nun vieles gründlich geprüft werden müsse. Und wenn es dann auch in anderen Gebäuden Probleme gebe, müsse man halt handeln. Es sei in diesen Dingen in früheren Zeiten wohl einiges versäumt worden. „Wir werden deswegen aber nun nicht nachlassen.“ Darauf erwiderte Evelin Piotrowski, dass sie nichts über die Vergangenheit sagen könne, sie sich aber auch früher im JuZ sehr sicher gefühlt habe.

Wie von der Verwaltung zu hören war, soll das JuZ am Karnacksweg aber zukünftig genau so wie bisher als soziokulturelles Zentrum genutzt werden und allen bisherigen Mietern wieder zur Verfügung stehen. Wann das sein wird und wie kostspielig die Maßnahmen zur Rettung werden, sei aber noch nicht abzusehen. Fest steht, dass die Brandschutzmängel bereits bei einer „Brandverhütungsschau“ im Januar aufgefallen sind, unter anderem wegen Personalmangels beim Kommunalen Immobilienmanagement aber nicht bearbeitet werden konnten. Ein neuen Brandschutzkonzept sei nun aber inzwischen in Auftrag gegeben worden und soll bereits Mitte Dezember fertig sein. Dann sollen auch die Bauanträge für die baurechtliche Umnutzung des Gebäudes gestellt werden, um die derzeitigen Nutzungen auf legale Füße zu stellen.

Als bauliche Maßnahmen werden wohl ein zweiter Rettungsweg, vermutlich über eine Außentreppe sowie neue Türen, eine verbesserte Brandmeldeanlage, eine Notbeleuchtung und die Ertüchtigung verschiedener Bauteile nach der Brandschutznorm nötig. Zudem müsse alles mit der Denkmalbehörde abgestimmt werden, da das Gebäude unter Denkmalschutz steht.