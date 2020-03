Der dunkelgraue Koffer füllt beinahe den halben Kofferraum des silbergrauen Stadtwerke-Kombis. Der Inhalt ist schnell ausgepackt an diesem kalten Morgen mit Temperaturen knapp über der Null-Grad-Grenze. Ein paar Handgriffe, dann steht sie einsatzbereit auf dem Asphalt: die noch ziemlich neue Spezial-Drohne der Stadtwerke, ausgestattet unter anderem mit einer Infrarot-Wärmebildkamera. Bo-Manuel Stock, Teamleiter Netzinformationssysteme, hat sich extra Handschuhe anzogen für seinen Einsatz an der Fernsteuerung. Und dann hebt der Flieger schon zügig ab in den Luftraum über der Stennerstraße. Die Mission: Lecksuche bei einer Fernwärmeleitung.

Neben Stock besitzt auch Sven Wrede bei den Stadtwerken die Lizenz zum Fliegen. Beide sind gelernte Vermessungstechniker und betreuen normalerweise die Netzdokumentation des Versorgungsunternehmens. „Wir waren eine Woche auf einer Schulung mit Prüfung und Praxisanteil“, erzählt Stock, von der für Drohnenflüge zuständigen Bezirksregierung in Münster haben sie eine Ausnahmegenehmigung für ihre Arbeit unterhalten. Die brauchen sie, um über bebauten Flächen fliegen zu dürfen, vor allem im Straßenraum und manchmal auch in der Nähe von Autobahnen.

Der orangefarbene Fleck verrät die Stelle, an der heißes Wasser aus der Fernwärmeleitung austritt und die Umgebung erwärmt. Foto: Andreas Drees / IKZ

Das gilt für die Schadenssuche am Versorgungsnetz, denn die liegt im öffentlichen Interesse. „Wir dürften keinen Imagefilm damit drehen“, fügt Wrede hinzu. Dass die beiden für die gelegentlichen Drohneneinsätze gerne ihre Schreibtische an der Stefanstraße verlassen, das scheint klar zu sein. „Das wollen wir mal nicht von der Hand weisen“, sagt Stock, verweist aber auch auf die Verantwortung für die 20.000 Euro teure Ausrüstung. „Das ist nicht nur entspannend!“ Ihre Einsätze melden sie übrigens vorsorglich bei Ordnungsamt und Polizei an, weil Anwohner oftmals dort nachfragen, ob da auch alles mit rechten Dingen zugehe.

Ist das Leck gefunden, wird der Bagger bestellt

Der Einsatz an der Stennerstraße geht recht schnell vonstatten. Gezielt fliegt die Drohne zunächst oberhalb der derzeit kahlen Bäume über der Fahrbahn hin und her, dann erscheint auf dem bunten Bild der Wärmebildkamera ein orangefarbener Fleck auf violettem Grund, der Straße. Mit 6,3 Grad Oberflächentemperatur ist die Straße dort deutlich wärmer als die 1,6 Grad kalte Umgebung. Für Dirk Häusler, der Monteur im Bereich Fernwärme, der den Einsatz begleitet, ist damit das im Straßenabschnitt vermutete Leck klar lokalisiert. Der Bagger kann bestellt, die Undichtigkeit repariert werden.

Die Fernwärmeleitung an der Stennerstraße – dort werden nahezu alle Gebäude auf diesem Wege beheizt – ist erst acht Jahre alt, wird Bo-Manuel Stock später seinen Unterlagen entnehmen. Das Leck in der Leitung sei daher untypisch, denn in der Regel überdauern solche Anlagen nach seinen Angaben 40 bis 50 Jahre. Wenn es einen Schaden gibt, versickerten zwischen fünf und 20 Kubikmeter Wasser pro Tag. Je schneller der Schaden gefunden werde, um so besser also. Und das sei mit ein Grund für die Anschaffung der Drohne gewesen. Das samt Kamera- und Steuerungstechnik 20.000 Euro teure Exemplar vom Hersteller DJI ist übrigens die zweite Drohne im Einsatz bei den Stadtwerken. Anders als das neue Modell hatte sich der Vorgänger eines anderen Herstellers nicht bewährt. „Das ist ein bisschen Forschungsprojekt“, sagt Stock zum Drohnen-Einsatz bei den Stadtwerke – fünf, sechs andere Versorger seien noch bekannt, die damit arbeiten. „Wenn man dadurch unnötige Erdarbeiten vermeiden kann, rechnet sich das auch“, erklärt sein Kollege Sven Wrede. Zumal der Zeitaufwand für die Suche deutlich sinkt.

Hier fliegt die Drohne der Stadtwerke Iserlohn, gesteuert von Bo-Manuel Stock, über die Stennerstraße, um Leckagen an Fernwärmeleitungen festzustellen. Foto: Andreas Drees / IKZ

Dirk Häusler, der Fernwärme-Praktiker, kann sich noch erinnern, wie aufwendig die Lecksuche ohne die Wärmebild-Drohe vonstatten ging. Mit einem Schalldetektor wurde der Leitungsverlauf regelrecht nach dem davonrauschenden Wasser abgehört. 20 Schäden an Fernwärmeleitungen verzeichneten die Stadtwerke im vergangenen Jahr bei einem Leitungsnetz von 73 Kilometern Länge. Streng genommen ergibt das dann 146 Kilometer Rohrleitung – denn das System, in dem laut Häusler bis zu 120 Grad heißes reines Wasser zirkuliert, besteht wie die heimische Heizung aus Vor- und Rücklauf.

Elektrischer Widerstand macht Wasseraustritt messbar

Und woher wissen die Stadtwerke eigentlich, dass irgendwo an der Stennerstraße die Leitung undicht ist? In der heute verlegten Leitung aus Kunststoffmantelverbundrohr sind Kupferadern verarbeitet. An den Hausanschlüssen gebe es dann Messpunkte, erläutert Häusler, von denen aus der elektrische Widerstand der Leitung ermittelt werden kann. Dringt Feuchtigkeit in die Rohrisolierung ein, verändert sich der Wert und zeigt, auf welchem Abschnitt sich das Leck befinden muss. In neue gebauten Leitungsabschnitten gibt es mittlerweile sogar automatische Meldesysteme.

Die Lecksuche bei den Fernwärmeleitungen per Wärmebildkamera funktioniert übrigens nur in der kalten Jahreszeit, weil sich ansonsten die Erwärmung rund um das Leck nicht deutlich genug auf den Bildern abzeichnet, die die Drohne liefert. „Wir nutzen die jetzt nicht nur für die Fernwärme, sondern auch für unsere Photovoltaik-Anlagen“, ergänzt Bo-Manuel Stock. Dann werden an sonnenreichen Tagen sogenannte Hotspots gesucht, sozusagen verschlissene Bereiche in den einzelnen Strängen der eigenen Solardächer. Denn, so Stock, „der Strang ist nur so gut wie das schlechteste Modul“.

Für Bo-Manuel Stock, der sich privat in Hemer bei der Freiwilligen Feuerwehr engagiert, spielt noch ein weiterer Aspekt eine Rolle. „Wir sind jetzt bei der Polizei als Drohnenpiloten hinterlegt“, erzählt er. Für die Suche nach dem vermissten und später tot aufgefundenen Mädchen in Menden kam der Gedanke, die Wärmebild-Drohne der Iserlohner Stadtwerke in Notfällen einzusetzen, zu spät. In Zukunft kann sie sofort angefordert werden.