Der „Weltladen“ zieht in die Fußgängerzone

Iserlohn. Das ehrenamtliche Team wünscht sich mehr Laufkundschaft für faire Produkte. Neueröffnung am 22. Februar

Das hölzerne Regalsystem, in dem zukünftig die Waren aus aller Welt präsentiert werden sollen, hat in offensichtlich liebevoller Handarbeit eine weiße Lasur erhalten. Freundlich, hell und handgemacht – so wirkt das kleine Ladenlokal neben der Eisdiele an der Unnaer Straße, obwohl von den Hauptdarstellern, den fair gehandelten Produkten, jetzt noch nichts zu sehen ist. In einer Woche, am Samstag, 22. Februar, um 11 Uhr, eröffnet der „Weltladen“ mit Musik und kleinen Überraschungen am neuen Ort: Unnaer Straße 13.

Das neue Geschäft liegt in der Fußgängerzone und bietet damit neue Möglichkeiten. Bernhard Laß, der stellvertretende Vorsitzende des Trägervereins „Eine Welt Arbeitskreis Iserlohn“, spricht von einem Schritt in die Zukunft und nennt zwei Hauptgründe für den Umzug. „Wir haben dort drüben eine bessere Lage“, sagt er mit Blick aus dem Schaufenster am heutigen Standort am Theodor-Heuss-Ring 7.

Die stark befahrene Straße vor der Tür ohne Parkplätze, somit nicht „am Kundenstrom zu sein“, und auch die leerstehenden Läden rechts und links werden als Nachteile empfunden. Außerdem heize sich das jetzige Geschäft durch die Sonneneinstrahlung manchmal so auf, dass es für die Produkte nicht ideal sei. „Lebensmittel schützen“, lautet deshalb der zweite Grund. Am Dienstag um 13 Uhr ist dieses Domizil als Kapitel in der Geschichte des „Weltladens“ Geschichte. Bis zur Neueröffnung am Samstag wird alles eingepackt und zieht um, und am neuen Standort kommt auch Neues dazu.

„Sonnenglas“ aus Südafrika war 2019 der Verkaufsschlager

An der Unnaer Straße findet der „Weltladen“ seine vierte Heimstatt, die ein bisschen kleiner ausfällt als die bisherige. Mit dem von der Entfernung her nur kleinen Sprung sollen die Produkte und die damit verbundene Einstellung näher zu den Kunden gebracht werden. „Man kann sagen, dass ein Großteil der Umsätze auf Lebensmittel entfällt“, sagt Helena Haack, die zusammen mit ihrem Mann Norbert zu den Gründern des Weltladens gehört.

Kaffee und Tee aus Südamerika, Afrika und Asien, Schokolade und Kakao, Weine, Gewürze, Honig, Trüffel-Pralinen und Gebäck bilden die Basis das Angebotes, zu dem sich Kunsthandwerk und Schmuck, Wohnaccessoires, Grußkarten und allerlei andere, immer wieder neue Produkte gesellen, die allesamt den Erwartungen an faire Arbeitsbedingungen und Löhne sowie an eine hohe Qualität gerecht werden. Ein besonderes Produkt war im vergangenen Jahr das „Sonnenglas“ aus einem Township in Südafrika, das eigentlich als Lampe für den Heimatmarkt konzipiert war, hierzulande aber als solarbetriebene Terrassenleuchte viele Freunde gefunden hat. 75 Menschen haben dadurch, so erklärt es Bernhard Laß, ihr Auskommen. „Das war der absolute Renner“, fügt Helena Haack hinzu. Viele kämen auch vorbei, um nach „fairen Geschenken“ zu suchen.

Mit der Neueröffnung am kommenden Samstag ist auch die Rückschau auf das 40-jährige Bestehen des Projekts „Weltladen“ verbunden, die am Vorabend im Lutherhaus gefeiert werden soll (siehe Zweittext). Denn es war am 23. Februar 1980, als an der Langen Straße, Ecke Viktoriastraße, in Trägerschaft des „Bundes Deutscher Katholischer Jugend“ die „Infobörse 3. Welt“ eröffnet wurde. Der Verkauf von Kaffee aus Nicaragua und Guatemala sollte damals die schwierige Situation der dortigen Bauern verbessern. Ein anderes Trendprodukt der damaligen Zeit waren die Jutetaschen („Jute statt Plastik“). Von der Langen Straße wechselte der Laden zwischenzeitlich als „Mundus Weltladen“ mit neuem Trägerverein aus den Reihen der katholischen Kirche an den Bilstein, bevor sich das Bistum aus diesem Bereich zurückzog. 1998 ging es dann zum Theodor-Heuss-Ring.

Information gehört zu den Aufgaben des Vereins

Seit mehr als 22 Jahren wird der Weltladen rein ehrenamtlich in guter ökumenischer Zusammenarbeit geführt, und es wurde dazu der Verein „Eine Welt Arbeitskreis Iserlohn“ gegründet. „Ein Team von 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sorgt für den Warenverkauf im Laden“, sagt Helga Henz-Gieselmann, die Vorsitzende des Vereins. „Wir setzen mehr um als hier im Laden“, ergänzt Helena Haack und verweist auf die vielen Kirchengemeinden beider Konfessionen, in denen die Produkte angeboten und oft auch organisiert bestellt werden, natürlich auch von Menschen, die nichts mit der Kirche zu tun haben. Mit dem Warenangebot sei auch Bildungsarbeit als Ziel des Vereins verbunden, betonen Helena Haack und Bernhard Laß, organisiert in Zusammenarbeit mit der VHS und der Verbraucherzentrale. Anhand der Waren würden Geschichten von Menschen erzählt, also von ihrer Arbeit, von ihren Produkten, von ihren Lebensumständen und Bedürfnissen.

Mit dem neuen Laden hat es sich das Team zur Aufgabe gemacht, neue Anbieter und neue Produkte ausfindig zu machen, auch wenn der Schwerpunkt weiterhin bei den Lebens- und Genussmitteln liegen wird. Neben spezialisierten Anbietern des „fairen Handels“ wie Gepa oder El Puente, mit denen der „Weltladen“ in Kontakt steht, suchen die Teammitglieder auch auf der jährlich stattfindenden „Fairen Messe“ in Dortmund neue Inspirationen.

„Das ist eine gute Möglichkeit, um zu schauen, was wir noch nicht im Sortiment haben“, sagt Helena Haack. Dass Labels wie „TransFair“ und damit gekennzeichnete Produkte den Weg in den normalen Handel geschafft haben, sehen die Leute vom „Weltladen“ positiv, weisen darauf hin, dass solche Labels aber oft nur ein Basisniveau an Fairness zusichern würden. Mit dem neuen Geschäft hoffen sie, ihre Stammkundschaft erweitern zu können, wenn noch mehr Menschen beim Bummel die Produkte entdecken und – bei Lebensmitteln – auch genießen würden.

Der „Weltladen“ hat am neuen Standort montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr geöffnet, samstags von 10 bis 16 Uhr, am Samstag, 22. Februar, ausnahmsweise erst ab 11 Uhr.