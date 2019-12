Iserlohn. Anna Bildheim will in Erinnerung an ihren verstorbenen Vater Dr. Ulrich Bildheim die Trikot-Aktion fortführen.

Die neuen Baby-Roosters-Trikots für 2020 sind da

Rund 950 Geburten hat es in diesem Jahr bereits in der Entbindungsoase des Agaplesion-Krankenhauses Bethanien gegeben – und es werden wohl noch einige mehr. „Die 1000 machen wir auf jeden Fall noch voll“, verkündet die leitende Hebamme Eva-Maria Jürgensmeier stolz. Und wie es bereits seit 2004 Tradition ist, bekommt auch jedes Neugeborene ein Trikot der Iserlohn Roosters – natürlich im Babyformat.

Geboren wurde diese Idee von dem damaligen Kinderklinik-Leiter Dr. Ulrich Bildheim. Selbst großer Roosters-Fan, organisierte er das Projekt jahrelang quasi in absoluter Eigenregie. „Das Projekt stand deshalb länger auf etwas wackligen Beinen“, berichtet Krankenhaus-Sprecherin Tine Droste. Aber gemeinsam mit Geschäftsführer Simon Koch und Anna Bildheim, Tochter des verstorbenen Dr. Ulrich Bildheim, konnte das Projekt „ad hoc“ wieder auf die Beine gestellt werden. Somit geht die Aktion bereits in die 16. Auflage.

Trikot-Aktion ist eine echte Herzensangelegenheit

„Wir möchten die Tradition gerne weiterführen, vor allem auch als Gedächtnis an Dr. Ulrich Bildheim“, sagt Tine Droste. Anna Bildheim und ihre Mutter Andrea freuen sich sehr, dass das Projekt weitergehen kann.

Anna Bildheim liegt die Weiterführung der Baby-Trikot-Aktion im Sinne ihres Vaters sehr am Herzen. „Ich weiß genau, dass Papa gerade hier bei uns ist und sich mit uns freut. In jedem Trikot steckt ein Teil der Erinnerung an ihn“, sagt sie und meint, dass sie die Aktion gerne noch weitere 15 oder 16 Jahre so weiterführen möchte – mithilfe der großen Krankenhaus-Familie und allen Sponsoren der Roosters-Trikots.

1200 Trikots für die Neugeborenen

Auch in diesem Jahr wurden wieder 1200 Mini-Trikots bestellt, so dass auch 2020 jedes im Bethanien-Krankenhaus geborene Baby eines mit nach Hause nehmen kann. Die Trikots nehmen einen sehr hohen Stellenwert bei den Eltern ein, wie die Hebammen wissen. „Da wird immer direkt nach gefragt“, berichtet Eva-Maria Jürgensmeier. Und auch online sollen die Trikots stark gefragt sein, ein echtes Sammlerstück.

Wie bei den großen Trikots der Profis, sind auch in diesem Jahr wieder alle Sponsoren auf der Mini-Version mit dabei. Und die ließen es sich auch nicht nehmen, bei der Präsentation der neuen Trikots mit dabei zu sein. „Wir beteiligen uns immer gerne, das ist eine tolle Aktion für die Neugeborenen in Iserlohn“, ist die einhellige Meinung der Sponsoren.