Kathof/Refflingsen. Einer Holzhüttensiedlung im Reffflingser Kerbtal droht das Aus. 16 Hütten befinden sich in einem Landschafts- und Wasserschutzgebiet.

Auch wenn scheinbar Gras über die Debatte gewachsen ist, stellt Stadtbaurat Thorsten Grote klar: „Die Schwarzbauten im Refflingser Kerbtal müssen weichen.“ Der Stadt ist dieses Wochenendhausgebiet in einem Landschafts- und Wasserschutzgebiet seit langem bekannt: Die auf dem rund 24.000 Quadratmeter großen Areal errichteten Gartenhäuser im Außenbereich sind vor vielen Jahren ohne Genehmigung errichtet worden. Früher hat sich auf dem Gelände eine Landschaftsgärtnerei befunden.

„Die Kleingartensiedlung in Refflingsen ist kein Einzelfall“, berichtet der Stadtbaurat. Der Rat befasste sich bereits mit dem Thema im Zusammenhang mit der Erstellung eines Schwarzbaukatasters.

Das Flurstück, auf dem sich die 16 Gartenhäuser befinden, verfügt nicht über einen Anschluss an das öffentliche Kanalnetz und ist auch nicht direkt an eine öffentliche Erschließungsstraße angebunden. Rückstände von Fäkalien können möglicherweise in den Refflingser Bach gelangen.

Bereits im Jahr 2017 war von Seiten der Stadt klar gestellt worden: Die Gartenlauben müssen beseitigt werden. Das hatte der frühere Bürgermeister Dr. Peter Paul Ahrens auch beim Neujahrsempfang der Vereinsgemeinschaft Kalthof, Leckingsen und Refflingsen mitgeteilt. Damals hatte Stadtbaurat Mike-Sebastian Janke erklärt, es sei nicht das Ziel, mit letzter Härte vorzugehen, um die Gebäude in kürzester Zeit zu beseitigen. Vielmehr wolle man nach und nach das Gespräch mit den Besitzern der Gartenhäuser suchen, um einvernehmliche Lösungen zu finden mit dem Ziel, dass die Gartenhäuser zurückgebaut werden; auf Deutsch: abgerissen werden. „Etwa zwei Jahre will man sich mit dieser Vorgehensweise Zeit lassen“, sagte der frühere Beigeordnete der Stadt damals gegenüber unserer Zeitung. „Danach aber endet dieser Weg.“ Dann werde mit ordnungsrechtlichen Verfügungen vorgegangen. Am Ende müsse definitiv der Rückbau aller illegalen Gartenhäuser erfolgen.

Die Zeit ist bereits überschritten. Aber da aus bisheriger Sicht keine Gefahr für Leib und Leben aufgrund von brandschutzrechtlicher Auflagen bestehe, habe das komplexe Verfahren nicht oberste Priorität gehabt, erläutert Baudezernent Thorsten Grote jetzt auf Anfrage unserer Zeitung. Seine Mitarbeiter hätten sich unter anderem vordringlich bauwilligen Bürgern gewidmet und entsprechende Bauanträge bearbeitet.

Thorsten Grote stellt klar: „Wir gehen jetzt in einer konzertierten Aktion bauordnungsrechtlich gegen den rechtswidrigen Zustand vor. Ich werde mehrere Mitarbeiter abstellen, die sich jetzt damit befassen. Es kann noch länger dauern. Aber es wird etwas passieren. Wir müssen tätig werden. Solche Bauten wie in Refflingsen sind im Außenbereich grundsätzlich nicht zulässig.“ Die Stadt sei nicht grundsätzlich gegen kleingärtnerische Nutzungen und habe im Lägertal und in Wermingsen nachträglich Anlagen legalisiert. Da seien die Eigentümer kooperativ gewesen.

Die Stadt wende sich jetzt an den Eigentümer, den Generalpächter und die einzelnen Unterpächter, um das Entfernen sämtlicher nicht genehmigter Gebäude zu veranlassen. Dazu gehören auch die Zäune, die über das normale in der Landwirtschaft übliche Maß hinausgehen. Planungsrechtlich sei dies eine landwirtschaftliche Fläche. Die Betroffenen wissen lange Bescheid, sagt der Baudezernent. „Wir haben keinen konkreten Termin, wann etwas passiert. So etwas bindet Kapazitäten. Die Leute müssen damit rechnen, dass unsere Geduld am Ende ist.“ Thorsten Grote macht deutlich. „Ich will die Menschen nicht kriminalisieren. Wir werden nicht schnell eskalieren.“ Wenn die Eigentümer aber nicht bereit seien zu kooperieren, dann werde die Stadt tätig. Ein rigoroses Vorgehen hatte es vor Jahren bei Wochenendhäusern in Drüpplingsen gegeben, wo Abrissbagger mehrere illegal errichtete Wochenendhäuser dem Boden gleich machten.

Friedhelm Mündelein, der Erbpacht-Eigentümer des Refflingser Gebietes, ging bisher davon aus, dass die Stadt die Gartenhäuser duldet: „Den Begriff Schwarzbauten finde ich nicht richtig, wo die Stadt das alles bisher geduldet hat.“ Damit bezieht er sich auf Aussagen von Olaf Pestl, dem früheren Ressortleiter für Planen, Bauen, Umwelt- und Klimaschutz bei der Stadt: „Wir waren 2011 auch schon mal mit Herrn Pestl da, der hat eine Möglichkeit gesehen, im Rahmen eines Bebauungsplanverfahrens die Gartenhäuser nachträglich zu legalisieren. Damals hat es nicht so ausgesehen, dass sie abgerissen werden müssen.“ Das habe sich dann aber in dem Außenbereich als nicht realisierbar herausgestellt.

Der 66-jährige Refflingser Friedhelm Mündelein zeigt sich enttäuscht: „Ich fände es traurig, wenn die Stadt das machen würde. Die Stadt versteckt sich hinter Gesetzen. Es tut mir Leid für die 16 Familien.“ Er verweist auf einflussreiche Leute, die in anderen Außenbereichen gebaut haben. Das sei geduldet worden.