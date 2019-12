Iserlohn. Heute vor 60 Jahren fuhr die letzte elektrisch betriebene Straßenbahn durch Iserlohn.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die Straßenbahn hat ausgebimmelt

Zu Silvester 1959/60, vor nun genau 60 Jahren, endete nach 60 Jahren in Iserlohn die Ära der elektrischen Straßenbahn. Die Konzession war ausgelaufen. Nur große Investitionen, vor allem in die Technik, hätten noch einen – allerdings kurzfristigen – Betrieb sichergestellt. Busse hatten bereits vorher auf einigen Strecken den Betrieb vollständig übernommen.

Der Abschied wurdezu einem Volksfest

Während der letzten Fahrt fuhren schon die ersten neuen Gelenkomnibusse als Zeichen der neuen Zeit vorbei. Der Abschied von der Straßenbahn wurde zu einem Volksfest. Entgegen einer ministeriellen Anordnung fuhr der letzte Straßenbahnzug mit Girlanden, Kränzen und Schleifen geschmückt seinem Ende entgegen.

Die Heimatzeitung hatte damals einen eigenen Beiwagen organisiert, in dem Iserlohner „Luxus-Pilsner“ mitfuhr, das am Ende der Fahrt an die Fahrer und Schaffner übergeben wurde. Die letzte Fahrt sollte von Hemer aus starten, doch der Weg dahin gestaltete sich schwierig.

Wegen der Menschenmengen konnte der Zug nicht weiterfahren. Bis Hemer gelangte die Tram gar nicht erst. Sie trat ihre letzte Fahrt von der Friedrichstraße aus an.

Blitzlichtgewitter erhellten damals die Nacht und Gesang ertönte. Die Iserlohner bereiteten ihrer Straßenbahn einen triumphalen Abschied, der jedoch eigentlich ein Leichenzug war.

Jubelnde Menschenund Autokolonnen

In ihrer Ausgabe vom 2./3. Januar 1960 schrieb die Heimatzeitung: „Von jubelnden Menschen und schier endlosen Autokolonnen begleitet, konnten die bis auf die Dächer mit Menschen vollgepackten Schienen-Veteranen die Straßen nur im Schritttempo passieren. Eine Phalanx von Kreisbahn-Kontrolleuren mußte den Weg ‘freikämpfen’. Das hat Iserlohn noch nicht erlebt.“

Im Laufe von 60 Jahren hatte die Straßenbahn 600 Millionen Fahrgäste transportiert. Kurze Zeit später gingen die Wagen, nachdem sie von Souvenirjägern geplündert worden waren, auf dem Betriebsgelände in Westig (heute das Autohaus Rosier) in Flammen auf. So verschrottete man noch im Jahr 1960.

Wie eine Vorahnung klingen heute die Worte, die Betriebsingenieur Hanns Wache im Jahr 1954 bei der Beschreibung eines neuen Büssing-Tram-Busses formulierte: „Zwar werden Feuer, Rauch und Geknatter noch vorherrschend sein, doch wenn wir es überleben, werden wir es erleben, dass der ruhige Elektromotor ... zu neuer Blüte aufersteht, und damit werden wir der Sturm- und Drangperiode des technischen Zeitalters entronnen sein, um uns endlich wieder in Beschaulichkeit unserer Umwelt Natur widmen zu können.“