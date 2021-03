Doc Esser: „Brauchen Aufbauarbeit und Solidarität“

Iserlohn/Remscheid. Doc Esser ist dafür bekannt, auch ernsteren Problemen mal mit einem Mut-Lächeln zu begegnen. Doch bei Corona ist’s nicht so leicht.

Auch wenn es in etwa der erste Geburtstag der Pandemie ist, ein Grund zum Feiern ist das wahrlich nicht. Aber es ist ein Grund für ein erhellendes Gespräch mit einem Mann, der Tag für Tag mit dem Leid und den Hoffnungen der Corona-Betroffenen zu tun hat. Dr. Heinz-Wilhelm Esser ist eben nicht nur der beliebte Doc Esser aus dem Fernsehen, sondern im richtigen Leben auch Lungenfacharzt, Kardiologe und Notfallmediziner.

Herr Dr. Esser, wenn wir in Urlaub in fremde Länder fahren wollen und dort nur geimpft reinkommen, dann lassen sich Menschen dafür gegen alles Mögliche klaglos impfen. Oder sie verzehren kiloweise Nahrungsergänzungsmittel und rezeptfreie Medikamente. Nur die Corona-Impfungen rufen plötzlich große Skeptiker in allen Gesellschaftsschichten auf den Plan. Ist das zu verstehen?

Es ist ein bisschen zu verstehen, weil wir innerhalb von sehr kurzer Zeit an diese Impfstoffe gelangt sind. Und da schwingt immer die Angst mit, dass die Studien nicht ordnungsgemäß gelaufen sind, dass die Zulassungsverfahren vielleicht etwas grobmaschiger waren. Und diese Ängste muss man natürlich durch transparente Aufklärung bekämpfen.

Sie sind Lungen-Facharzt und Intensiv-Mediziner. Von den Medien bekommen wir immer nur verpixelte Bilder von Erkrankten auf Intensivstationen. Würden die Impf-Kritiker auf einen Schlag verstummen, wenn sie einmal miterleben müssten, wie ein Mensch von innen erstickt?

Ich halte ja nichts von diesen drastischen Maßnahmen. Wir kennen das ja auch von den Zigarettenpackungen mit den sehr drastischen Aufnahmen. Und man weiß, dass das eigentlich wenig gebracht hat. Dementsprechend möchte ich diese Anblicke anderen auch ersparen. Es ist nämlich wirklich entsetzlich. Man muss die Skeptiker und die, die Angst haben, weil die Informationen ja zum Teil auch sehr schwierig zu verstehen sind, abholen, immer wieder eine Bresche für die Impfung schlagen und klar machen, dass Covid 19 eine schwere Erkrankung ist, die nicht vergleichbar ist mit einer Grippeerkrankung.

Eines der Kernelemente der aktuellen Kritik ist ja, dass AstraZeneca angeblich oder tatsächlich das Erbgut des Menschen verändert. Können Sie das Problem vereinfacht mal dem Laien erklären?

Es handelt sich ja um eine RNA, also ziemlich nah an der DNA. Das ist unsere Erbinformation, die in unserem Zellkern drin ist. Und die Sorge bzw. teilweise auch die Behauptung von Panikmachern besteht darin, diese Messenger-RNA in den Zellkern rein marschiert und sich dort in der DNA festsetzt und diese dann verändert. Aber das Ganze ist totaler Quatsch. Man muss sich das so vorstellen: Messenger-RNAs werden jeden Tag im Körper gebildet. Und zwar von unserer DNA, die beschließt, Proteine herzustellen. Und diese Proteine sind halt eben auch in Bauplänen, die dann im Rahmen dieser Messenger-RNA an die Stelle gebracht werden, wo sie ausgelesen und nachgebaut werden. Im Fall der Impfung passiert das jetzt von außen. Ich bringe also von außen bereits meinen Bauplan in meine Zielzelle herein. Und dort wird die RNA – wie vom Körper gewohnt – ausgelesen. Allerdings nicht im Zellkern, sondern außerhalb. Es wird als nicht zum Körper zugehörig erkannt und die Antikörper werden gebildet. Aber auch die Messenger-RNA ist nicht von Dauer. Man geht davon aus, dass sie in 24 bis 48 Stunden komplett aus der Ziel wieder verschwunden ist.

Es herrscht größte Verunsicherung. Würden Sie sich mit AstraZeneca impfen lassen oder will die Politik nur das Lager oder „Spahns Reste-Rampe“ räumen?

Auch das zeigt doch eigentlich nur unsere deutsche Gründlichkeit im Zulassungsverfahren. Der Impfstoff AstraZeneca ist ja von der Europäischen Arzneimittelbehörde auch für die über 65-Jährigen zugelassen worden. Bei uns war es die Ständige Impfkommission, die zusammen mit dem Paul-Ehrlich-Institut gesagt hat: ,Moment mal, in der Studie sind aber nur sehr wenige über 65-Jährige mitbeobachtet worden. Da sind wir uns unsicher, weil wir keine Daten haben.’ Also haben sie gesagt: Lieber erst einmal an die unter 65-Jährigen verimpfen, denn das Fatalste wäre es ja, einen ungeeigneten Impfstoff zu nehmen für eine Gruppe, die aus unterschiedlichen Gründen einen besonderen Schutz brauchen. Inzwischen haben die Engländer den Wirkstoff ja millionenfach verimpft und wir haben jetzt viele, viele Zahlen, die die Wirkung belegen. Und wenn man neue Erkenntnisse hat, dann darf man auch seien bisherige Entscheidung zurückziehen.

Sie haben vor einem Jahr in einem Interview gesagt, dass in etwa 80 Prozent der Infektionen diesen einen leichten bis kaum merkbaren Verlauf nehmen. Sagen Sie das heute auch noch?

Das ist auch heute noch so und das ist das Tückische. Wir wissen, dass die Dunkelziffer in Deutschland immer viel höher war als die Zahl der tatsächlich nachgewiesenen Corona-Infektionen. Wir gehen zum Teil vom Zehn- bis Fünfzehnfachen aus. Das sehen wie auch bei den Kindern. Auch wenn sie sich häufig anstecken, sind die Verläufe nicht bemerkbar. Was aber besonders erschreckend ist, sind die ersten Beobachtungen zu den Long-Term-Covid-Syndromen. Das heißt: Was passiert eigentlich nach Genesung? Und da stellen wir immer wieder fest, dass auch die Patienten, die einen sehr, sehr milden Verlauf gezeigt haben, teilweise bis zu sechs Monate oder noch länger an diffusen Symptomen leiden. Zum Beispiel einer Atemnot, die einem Asthma ähnlich ist, Herzmuskelerkrankungen und neuro-kognitive Erkrankungen, Panikattacken.

In dem gleichen Interview haben Sie von völlig unnötigen Masken und Desinfektionsmitteln gesprochen. Mussten Sie und wir auch da umdenken und dazulernen?

Absolut. Neue Erkenntnisse und neuen Beobachtungen erfordern auch, dass an dann zurückrudert und sich für den Quatsch, den man damals erzählt hat, entschuldigt. Ich habe mich auf die damalige Studienlage bezogen. Man hatte ja noch keine SARS COV 2-Studien, sondern man bezog ich auf Studien zu Influenza, gerade was FFP2- und FFP3-Masken angeht. Inzwischen wissen wir aber, dass Corona viel über die Aerosole weitergetragen wird, dass die Masken, selbst wenn es nur Baumwoll-Masken sind, recht effektiv sind und also sage auch ich: Masken auf!

Wenn das Lüften von Klassenzimmern der Königsweg ist, warum dürfen dann in der frischen Luft nicht mehr als drei oder vier Personen zusammenstehen?

Da sind wir bei einem ganz schwierigen Thema. Viele Einschränkungen sind ja für sich betrachtet nicht klar und einsichtig. Schaut man sich beim Robert-Koch-Institut die Infektions-Cluster an, dann stellt man fest, dass Theater oder Restaurants eigentlich bei der Infektion keine großen Probleme dargestellt haben. Also fragt man sich auch, warum bei schönem Wetter nicht auch die Außengastronomie nicht öffnen darf. Wir versuchen aber mit diesem Lockdown, eine hohe Hemmschwelle zur Mobilisation zu erreichen. Und das geht eben nur, wenn ich so ziemlich alle unter eine Art Generalverdacht stelle. Das macht auch vor dem neuen Problem der Mutationen Sinn. Die sind einfach infektiöser und auch dazu fehlen uns noch Studien über das Risiko draußen. Ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen Zeit, aber dann gehen wir wirklich in einen schönen Sommer.

Warum darf ich nicht mit 20 Leuten in ein großes, gepflegtes Restaurant, aber mit 70 Leuten in einen ALDI-Markt? Ist das Restaurant tatsächlich gefährlicher?

Das ist alles schwer zu verstehen, aber es gibt Dinge, die wir einfach weiterlaufen lassen müssen. Dazu gehören auch die Einkäufe für den täglichen Bedarf.

Die überwiegende Zahl aller medialen Beiträge dreht sich immer um die Entwicklung von Mitteln zum Impfschutz. Die, die zu Ihnen kommen, bräuchten eigentlich Erfindungen oder medikamentöse Weiterentwicklungen, wenn die Krankheit schon ausgebrochen ist. Wurde da in den letzten Monaten mit zweierlei Maß und Intensität geforscht?

Nein, das ist einfach nur sehr, sehr schwierig gerade. Das kennen wir aber auch von anderen viralen Erkrankungen, dass es auf Anhieb nicht das eine wirkungsvolle Medikament gibt. Man muss ja nur an die HIV-Erkrankung denken. Da wird seit Jahrzehnten geforscht, und es gibt tolle Medikamente, die aber letztendlich nicht heilen, sondern den Krankheitsverlauf nur stoppen oder verlangsamen können. Es gibt ja auch bei Corona gerade auch im intensivmedizinischen Bereich neue Erkenntnis. Zum Beispiel, dass man Patienten nicht ins künstliche Koma legen sollte, sondern nach Möglichkeit mit einer nicht-invasiven Beatmung unterstützen sollte, dass man ihnen eine dramatische Blutverdünnung gibt, um Lungenembolien zu verhindern. Wir wissen auch, dass man mit dem alten Mittel Cortison, das man bei Grippe eben nicht anwenden sollte, gerade bei den Schwersterkrankten noch einmal eine Möglichkeit hat, das Bild zu wenden. Und es gibt inzwischen recht erfolgversprechende Studien zu Antikörpern, die man geben kann, die aber auch noch weiter getestet werden müssen.

Ist der Doc Esser mit den bisherigen Entscheidungen der Politik zufrieden?

Oha, das ist eine schwierige Frage. Also generell finde ich, dass wir das Ganze gut gemeistert haben. Auch von der Politik her. Es gab natürlich einige – aus meiner Sicht – grobe Fehlentscheidungen gerade bei der Impfstoff-Beschaffung und -Diskussion. Man hat zu spät reagiert, hat zu spät bestellt, hat zu sehr auf europäische Impfstoffe gesetzt. Man tut sich schwer, den Politikern die Zwei-Klassen-Impfung abzunehmen, wenn da keine transparente Aufklärung erfolgt. Dass wir zu Beginn der Pandemie keine Handschuhe für Ärzte hatten oder dass die Kittel fehlten, ist ein gröberer Schuss ins Knie gewesen, der viele aufrütteln sollte, dass wir Standorte für heimische Hersteller bieten müssen und wir nicht von den Asiaten abhängig sind.

Was wird uns und unsere länger beschäftigen: die körperlichen oder die seelischen Folgen?

Das wird ein 50 zu 50 sein. Wir werden viele Menschen haben, die Corona am Ende durchgemacht haben und auch noch an den Langzeit-Folgen leiden. Wir werden aber auch viele Menschen haben, die obwohl sie nicht erkrankten, wirtschaftlich so geschädigt sind, dass sie das noch lange mit sich durchs Leben tragen. Wir werden da Aufbauarbeit und Solidarität leisten müssen.