Im Prozess gegen Sphejtim H., den mutmaßlichen Mörder von Nafije H. und Amir N., haben am Dienstag die Ex-Frau des Angeklagten, ein Nachbar und Freund sowie dessen Ehefrau als Zeugen ausgesagt – außerdem der Polizeibeamte, der Sphejtim H. am 17. August nach der Bluttat am Stadtbahnhof festgenommen hat, ein Mediziner, der ihn anschließend untersuchte und die Leiterin eines Frauenhauses in Süddeutschland, in dem sich Nafije H. im Jahr 2015 aufgehalten haben soll.

Die Aussage eines 27-jährigen Kriminalbeamten vom Polizeipräsidium Dortmund zählt an diesem Dienstagvormittag zu denen, auf die Beobachter des Prozesses gewartet haben. Für die Verhandlung, die sich bis weit in den Nachmittag hineinziehen wird, muss das Schwurgericht heute in einen benachbarten Saal ausweichen. Die Stühle im Zuschauerraum sind gefüllt: Studenten der Gelsenkirchener Polizeihochschule sollen heute einen lebensnahen Eindruck davon erhalten, was es bedeutet, als Beamter vor Gericht auszusagen.

Der 27-Jährige berichtet, am Tag des Verbrechens sei er mit einer Kollegin und einem Polizeianwärter (beide haben bereits im Verfahren ausgesagt) zum Bahnhof gefahren, als von der Leitstelle der Hinweis auf eine Messerstecherei gekommen sei, die „mehr als ernst zu nehmen“ wäre. Ein Taxifahrer habe einen flüchtigen Täter gemeldet. Am Bahnhof sieht sich der Beamte mit einer unübersichtlichen Situation konfrontiert: „Da war alles voller Menschen, einige schrien und zeigten in eine Richtung, so habe ich den Beschuldigten gefunden.“

Viele Zeugen betonen die Gelassenheit des Täters

Der blutverschmierte Sphejtim H. sitzt auf dem Boden, unweit der Leichnam des 23-jährigen Amir N. „Eine Frau hat auf ihn gezeigt und gesagt: ,Das ist der’. Ich habe meine Dienstwaffe gezogen – wann genau, weiß ich nicht mehr – und ihn aufgefordert, sich mit dem Bauch auf den Boden zu legen“, berichtet der Zeuge. Dieser Anweisung leistet der ­44-Jährige demnach widerstandslos Folge. Weil es noch Hinweise auf einen möglichen zweiten Täter gibt, stellt er dem gefesselten Sphejtim H. eine entsprechende Frage. In seiner Antwort, so sagt der Polizist aus, räumt der 44-Jährige die Tat ein – als Geständnis sei das jedoch nicht verwertbar, unterbricht die Vorsitzende Richterin. Der Grund: Der Angeklagte ist nicht zuvor über seine Rechte aufgeklärt worden.

Sphejtim H. sei „die Ruhe selbst“ gewesen, in Anbetracht des Blutbads sei ihm das unheimlich erschienen, erklärt der Kriminalbeamte, der selbst in dieser Situation „unter Vollstress“ gestanden habe. Ein 38-jähriger Polizeiarzt, der den Festgenommenen wenig später befragt und ihm eine Blutprobe entnimmt, beschreibt den Zustand des 44-Jährigen zu diesem Zeitpunkt als „ruhig, freundlich und kooperativ“, mental sei er „wach und orientiert“ gewesen, Hinweise auf Drogen erkennt der Mediziner nicht. Das Gespräch sei allerdings über ein paar simple Ja-Nein-Fragen nicht hinausgegangen, da der Kosovo-Albaner Sphejtim H. kaum Deutsch gesprochen habe und kein Dolmetscher verfügbar gewesen sei.

Als weiterer Zeuge ist ein Vertrauter des Angeklagten geladen, ein ­59-Jähriger aus Bergisch Gladbach, der ebenfalls vom Balkan stammt und seine Antworten dolmetschen lässt. Die beiden sind zunächst Nachbarn und Arbeitskollegen; die beiden Ehepaare bewohnen wohl so etwas wie Werkswohnungen. Nach nur zwei oder drei Wochen habe sich der Leiharbeiter Sphejtim H. langfristig krank gemeldet, als er ihn vor drei Jahren kennengelernt habe, berichtet der Zeuge, der Maschinenführer von Beruf ist. Danach habe der Angeklagte nur noch vereinzelt Jobs gehabt.

Es entsteht eine Freundschaft, die beiden sehen sich praktisch jeden Tag. Sphejtim H. beschreibt der ­59-Jährige als „nett und aufmerksam“, das Verhältnis zum ihm als „sehr gut“. Auch den Umgang von Sphejtim und Nafije H. stellt er als „harmonisch“ da. Das löst nicht nur bei der Vorsitzenden Richterin Skepsis aus, aber gegen Ende eines längeren Kreuzverhörs insistiert der Nachbar noch einmal: „Er hat sie geliebt, und sie hat ihn geliebt.“

Seiner Darstellung zufolge, die teilweise erst durch wiederholte Nachfragen und die Ermahnung, die Wahrheit zu sagen, ins Protokoll aufgenommen werden kann, sollen Sphejtim und Nafije H. „alles zusammen gemacht“ haben und sich beim Kaffeetrinken als gute Gastgeber gezeigt haben. In Gesprächen seien irgendwann zwar „Probleme“ in der Ehe Thema geworden, mit Details sei Sphejtim H. jedoch stets zurückhaltend gewesen. Auch davon, dass Nafije H. schon 2015 vor dem Angeklagten in ein Frauenhaus geflohen war, will der Nachbar nichts gewusst haben.

Freund will von Gewalt in der Ehe nichts gewusst haben

Eines Tages, so berichtet der Zeuge, sollen zwei „fremde Personen“ Nafije H. besucht haben, während Sphejtim H. nicht zu Hause war – zwei Männer, wie der 59-Jährige auf Nachbohren des Gerichts klarstellt. „War er eifersüchtig?“ fragt die psychologische Sachverständige. „Das weiß ich nicht“ antwortet der Zeuge. Den weiteren Verlauf beschreibt er so: Nafije H. verlässt ihren Ehemann, der daraufhin nur noch weint und Alkohol trinkt. „Er hat gesagt, er kann nicht ohne sie leben. Er hat über nichts anderes mehr gesprochen“, heißt es. Dass „so etwas passieren könnte“, betont der ­59-Jährige in Bezug auf die Tat, habe er sich „nicht vorstellen“ können.

Das Gericht konfrontiert ihn mit Ergebnissen der Datenauswertung vom Smartphone des Angeklagten; daraus ergibt sich schließlich Folgendes: Am 17. August um 13.48 Uhr ruft Sphejtim H. seinen Freund an, der gerade von der Arbeit gekommen ist. Drei Minuten dauert die Verbindung. Er sei in Iserlohn und habe Nafije gesehen – mit dem jungen Mann, den er bereits im Verdacht hatte, der neue Partner zu sein. „Komm nach Hause, mach keine Probleme“ drängt sein Freund. „Ich bin in einer halben Stunde da“, antwortet der ­44-Jährige und legt auf. Um 14.07 Uhr ruft er ein zweites Mal an. „Ich habe die beiden umgebracht. Ich schicke dir Fotos“, sagt Sphejtim H. in ruhigem Tonfall zu seinem Nachbarn, dem daraufhin das Handy aus der Hand fällt, wie er sich erinnert – obwohl er dies nicht habe glauben können. Um 14.13 Uhr versucht der ­59-Jährige laut Anrufprotokoll, zurückzurufen. Die Fotos des getöteten Amir N. schickt der mutmaßliche Täter auf das Handy der Ehefrau seines Nachbarn, da dieser auf seinem eigenen Gerät kein Whatsapp installiert hat, wie seine Frau später aussagen wird.

Diese Aufnahmen will er unbesehen gelöscht haben – Stirnrunzeln und Gemurmel im Saal. „Dann habe ich sofort den Fernseher angeschaltet. Da habe ich es später gesehen“, lautet das Ende der Geschichte. Im Vorfeld habe er sich Sorgen gemacht, nicht aber um Nafije H., sondern um seinen Freund Sphejtim, der davon gesprochen habe, sich umzubringen. Er habe sich allenfalls vorstellen können, dass Sphejtim H. versucht, seine Frau mit Gewalt zurück nach Hause zu bringen, sagt der 59-Jährige schließlich auf die wiederholte Frage, was für „Probleme“ er denn vor Augen gehabt habe. Der Angeklagte habe ihm gegenüber schließlich einmal beteuert: „Ich würde meine Frau niemals anfassen.“

