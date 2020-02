Mit einem Lächeln nimmt Shpejtim H. Platz auf der Anklagebank im Saal 201 des Landgerichts Hagen. Zumindest bis die Vorsitzende Richterin an diesem Freitagmorgen den zweiten Verhandlungstag im Mordprozess gegen den 44-Jährigen eröffnet, wirkt der Beschuldigte gut gelaunt. Weitere Zeugen berichten heute von den Ereignissen des 17. August am Iserlohner Stadtbahnhof, wo Shpejtim H. seine vom ihm getrennt lebende Ehefrau Nafije H. und deren neuen Partner Amir N. mit einem Küchenmesser getötet haben soll. Bei seinem männlichen Opfer soll er laut Anklage grausam vorgegangen sein und zwei Fotos von dem Toten gemacht und per Whatsapp verschickt haben.

Der Zuschauerraum hat sich im Vergleich zum Prozessauftakt deutlich geleert, auch die meisten Medien warten jetzt nur noch das Urteil ab. Über die tatsächliche Bedeutung der weiteren Verhandlungstage für die Aufarbeitung der Beziehungstat sagt das nichts aus. Im Zentrum der Aufmerksamkeit steht heute der als Zeuge geladene 31-jährige Iserlohner Berat Yilmaz (Name geändert), der zur Tatzeit am Bahnhof Geld abheben wollte, wie er berichtet.

Zeugenbericht enthüllt dramatische neue Details

Als er sein Portemonnaie schon in der Hand hat, um mit seiner EC-Karte den Sparkassenautomaten am Gleis 1 zu bedienen, findet er sich plötzlich konfrontiert mit Shpejtim H., der auf sein männliches Opfer einsticht. Berat Yilmaz geht auf den Bewaffneten zu, hält sein Portemonnaie hoch und ruft: „Halt, Polizei!“, die andere Hand streckt er hinter seine Hüfte, als sei er im Begriff, eine Pistole aus dem Holster zu ziehen.

Der Täter, so erinnert sich der ­31-Jährige, hält inne und folgt der lautstarken Anweisung, das Messer wegzuwerfen. „Weiter weg!“, befiehlt er, als der ­44-Jährige die blutverschmierte Klinge direkt vor seinen Füßen auf den Boden fallen lässt. Shpejtim H. bückt sich, hebt die Waffe wieder auf und wirft sie weiter von sich – zum Glück für Berat Yilmaz, denn er hat weder eine Pistole noch einen Dienstausweis. Der Leiharbeiter hat nur seine Geistesgegenwart und seinen Mut, der auch den Prozessbeteiligten Respekt abnötigt. „Ich danke Ihnen für Ihr umsichtiges und engagiertes Eingreifen“, formuliert Staatsanwalt Michael Burggräf.

Wie viele Sekunden oder Minuten Berat Yilmaz seinen Bluff aufrecht erhält, ist schwer zusagen. In jedem Fall, so sagt er aus, habe ihn die echte Polizei erlöst und den Täter festgenommen. Eine andere Zeugin, eine 61-jährige Iserlohnerin, bezweifelt indirekt, dass sich Shpejtim H. von der Maskerade wirklich beeindrucken ließ. Noch bevor der 31-Jährige hinzugekommen sei, habe der 44-Jährige sein am Boden liegendes Opfer „begutachtet“ und sei ihrem Eindruck nach zu dem Schluss gekommen, dass er „seine Arbeit getan“ habe. Dem verblutenden Amir N. habe sie in die Augen geschaut: „Diese Angst, diese Hilflosigkeit, das vergisst man nicht“, sagt sie leise.

Prozess um Doppelmord am Iserlohner Stadtbahnhof Prozess um Doppelmord am Iserlohner Stadtbahnhof

Die ersten Polizisten sagen heute als Zeugen aus, ein ­52-jähriger Kriminalbeamter aus Iserlohn berichtet: Nachdem Hinweise auf eine Messerstecherei eingegangen sind, sitzt er in einem von drei Streifenwagen, die als erste mit Blaulicht zum Bahnhof rasen. Von der Leitstelle heißt es zunächst, der Täter sei flüchtig – das Auto von Shpejtim H. wird später an der Oberen Mühle gefunden. Im Parkhaus trifft er auf die Hochzeitsgesellschaft, die sich um das Kind kümmert. Am Bahnsteig haben seine Kollegen den Täter bereits verhaftet, als er dazu kommt. Ein 21-jähriger Polizeianwärter aus Hemer findet den toten Amir N., es ist sein erster größerer Einsatz. „Ich war überfordert“, gibt er zu Protokoll. An der Verhaftung ist auch er nicht beteiligt, er hört nur, wie Shpejtim H. über „Schmerzen in der Schulter“ klagt.

Zum ersten Mal zeigt der Täter eine äußere Reaktion

Bei der Verhandlung zeigt der 44-jährige Angeklagte zum ersten Mal eine emotionale Reaktion, als das Gericht dazu übergeht, Aufnahmen der Überwachungskameras im Parkhaus zu zeigen. Plötzlich beugt er sich vornüber, vergräbt das Gesicht in den Händen, wischt sich Tränen aus den Augen. Die Kameras nehmen nur Standbilder auf, ungefähr im Sekundentakt. Das Ergebnis ist ein Daumenkino, das schneller als in Echtzeit abläuft. Da zudem Ton fehlt, muten die Szenen an wie ein Stummfilm. Im Saal wird es so leise, dass der Minutenzeiger der Uhr über der Eingangstür hörbar wird; das Vorrücken ein mechanisches Scheppern, das alle 60 Sekunden die Stille durchbricht.

Nur die Körperhaltung in manchen Einstellungen lässt die Dramatik der Ereignisse erahnen, Details sind aus dem Zuschauerraum kaum zu erkennen. Als das Kind seiner Opfer im Bild zu sehen ist, in den Armen eines Passanten, hellt sich die Miene des Angeklagten auf. Er wendet sich um und richtet, dem Anschein nach verzückt, eine Frage an die Dolmetscherin, dann senkt sich wieder bedrückende Stille hinab. Die Einstellungen wechseln, die Dramaturgie bleibt dieselbe: Jedes Standbild bringt die Eltern des Babys dem Tod näher.

Die Parktickets der Opfer sind an diesem Tag die einzigen weiteren Beweismittel, die präsentiert werden. Mit weiteren Videoaufnahmen soll es weitergehen am Mittwoch, 26. Februar, um 9.30 Uhr.