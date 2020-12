„Dürfen die Bevölkerung nicht spalten“

Auch in Iserlohn haben die Impfungen begonnen.

Iserlohn Eventuellen Impfprivilegien schlägt Skepsis entgegen.

Das Impfen gegen das Coronavirus hat begonnen. Gleichzeitig kommen erste Diskussionen auf, ob es künftig möglich und sinnvoll wäre, bestimmte Bereiche für Menschen, die nachweislich geimpft sind, eher und einfacher wieder zugänglich zu machen. Nach Ansicht von Lufthansa-Chef Carsten Spohr beispielsweise sollen Langstreckenflüge künftig wohl nur mit einem negativen Corona-Test oder einem Impfnachweis möglich sein.

Aus Sicht von Gastronom Alexander Duling („fuchs+hase“) wäre eine Differenzierung zwischen Geimpften und Nichtgeimpften der Todesstoß für viele in seiner Branche. „Schlimmer als geschlossen zu sein, ist geöffnet zu haben ohne Gäste.“ Denn: Bis zum Frühjahr, so schätzt er, wird erst ein kleiner Bruchteil der Menschen geimpft sein können. „Damit wären wir nicht überlebensfähig.“

Bis eine Mehrheit geimpft ist, könnte aus seiner Sicht über ein Jahr vergehen. Es gebe ja nicht einmal ein Impfzentrum im Nordkreis.

Die Gastronomie habe eigentlich mit ihren Sicherheitskonzepten vor dem Lockdown gute Voraussetzungen dafür geschaffen, dass sie nicht zur Ausbreitung des Virus beiträgt. „Der zweite Part ist natürlich der vernünftige Gast“, sagt er. „Da ist es manchmal schwierig, zum Beispiel, wenn ich jetzt sehe, wie viele Menschen nach Winterberg fahren.“

Bei „fuchs+hase“ will man sich bis auf Weiteres mit dem eingerichteten Lieferservice behelfen. „Auch, um sich zu beschäftigen“, sagt Duling mit Blick auf den Leerlauf in Lockdown-Zeiten.

„Nach momentanem Stand zählt der Solidaritätsgedanke. Eine Unterscheidung kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen“, sagt IBSV-Oberst Wolfgang Barabo in Bezug auf eine mögliche privilegierte Behandlung geimpfter Personen, um so größere Chancen zu haben, 2021 ein Schützenfest ausrichten zu können. „Wir dürfen nicht anfangen, die Bevölkerung zu spalten.“ Auch aus logistischer Sicht sei so etwas kaum machbar.

Gleichzeitig sagt Barabo klar: „Ich bin Impfbefürworter. Sobald ich an der Reihe bin, werde ich mich impfen lassen. Das ist der einzige Weg, aus dieser Geschichte rauszukommen.“

Für 2021 hat er die „stille Hoffnung“, dass mit den Erfahrungen der Coronazeit und den angelaufenen Impfungen zumindest „Begegnungen im größeren Stil“ wieder möglich sein werden, wenn auch kein Fest in gewohnter Form. Bis März etwa, müssten für den Sommer zumindest in Teilbereichen Entscheidungen getroffen werden. „Die Chance“, sagt er, sei aber wohl nicht sehr hoch.

Pastoralverbundsleiter Johannes Hammer sagt klar: „Ich würde mich nicht an eine Kirchentür stellen und einen Impfpass verlangen.“ Personen ab- oder ausweisen, die keine Maske tragen wollen und sich nicht an Abstandsregeln halten – „das ja“.

Eine Selektion zwischen Geimpften und Nichtgeimpften – „das können wir nicht machen“.

Letztlich sei es aus seiner Sicht nur sinnvoll, immer wieder zu appellieren. „Wer sich impfen lässt, der tut etwas gegen die Ausbreitung.“ Letztlich sei dies also auch ein Beitrag zu gelebter Solidarität. Wenn dann die Impfungen weiter fortgeschritten seien, dann müsse man sehen, wie es weiter geht in Bezug auf Öffnungen und den Weg zurück zur Normalität. In Bezug auf Großveranstaltungen jedweder Art ist aber auch er, ähnlich wie Wolfgang Barabo, für das kommende Jahr skeptisch.