Ein Meer aus Kronkorken für Nick

„Kleinvieh macht auch Mist“, sagt der Volksmund. Und es gibt wohl kaum einen schlagenderen Beweis für die Richtigkeit dieses Sprichwortes als die Kronkorken-Sammelaktion der Grundschule „Lichte Kammer“. Denn was ist schon ein Kronkorken wert? Gar nichts. Schüttet man aber tausend und abertausend der kleinen Metallplättchen in einen Container, hat man plötzlich tonnenweise begehrten Wertstoff, der es in der Kasse klingeln lässt.

Mit Eimern und Wannen eine lange Schlange bilden

Gestern war es in der Iserlohner Heide wieder so weit. „Schlange bilden“, lautete immer wieder die klare Anweisung von Schulleiter Dietmar Werner, und alle Kinder machten: Mit zig Eimern und Wannen bewaffnet holten sie die gesammelten Kronkorken aus dem Keller ihrer Schule und schaufelten sie in den großen Container vor der Schule voll. Wie Werner erklärt, stammen die ganzen Kronkorken nicht nur von den Schülerinnen und Schülern, sondern auch von einem Betreiber mehrerer großer Spielhallen im Ruhrgebiet, zu dem er schon vor Jahren Kontakt geknüpft hat und dessen Mitarbeiter in den Gastro-Bereichen nun fleißig für die Iserlohner Kinder mit sammeln. Dazu geht es zur großen Sammelaktion an der Schule zu wie an einem Bienenstock. Nachbarn und andere Unterstütze kommen und bringen ihre Kronkorken – allen voran Peter Martin, Vorsitzender des Iserlohner Beirates für Menschen mit Behinderung, der hier ganz privat Iserlohner Gastronomiebetriebe abklappert, um Kronkorken in rauen Mengen zu besorgen. Willkommen ist aber auch anderer Metallschrott jeglicher Art, um ihn beim Schrotthändler in der Iserlohner Heide zu versilbern.

Massen kommen auf diesem Wege zusammen. Wie viel es gestern war, steht noch nicht fest. Bei der letzten Aktion waren es aber knapp vier Tonnen. Und diesmal sei es auf jeden nochmal mehr geworden, sagt Dietmar Werner. „Eigentlich überschreitet das schon längst unsere Kapazitäten“, räumt der Schulleiter ein. Lagermöglichkeiten und Arbeitseinsatz seien letztlich begrenzt, und diese Aktion verlange eigentlich zu viel Arbeit und zu viel Lagerplatz für so eine kleine Schule. Zumal jetzt wieder räumlich umstrukturiert wird und der Lagerraum im Keller zukünftig nicht mehr zur Verfügung steht, weswegen Werner anklingen lässt, dass es womöglich die letzte Sammelaktion war.

Dabei ist die Aktion einfach nur toll. Die Kinder sind Feuer und Flamme und helfen, was das Zeug hält – auch weil sie einen klaren Spendenzweck, ein klares Gesicht vor Augen haben. Es geht um den inzwischen dreijährigen Nick, der unter einer Spinalen Muskelatrophie leidet, sich aber dennoch sehr gut entwickelt. Allerdings übersteigen die Kosten gerade für Transportfahrzeuge für den an den Rollstuhl gebundenen Jungen die Möglichkeiten seiner Eltern. Mehr als 1000 Euro hatte die letzte Aktion für Nick eingebracht. Die Kinder von der „Lichten Kammer“ wissen, wofür sie die Kronkorken schleppen und schaufeln.