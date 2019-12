Iserlohn. „Weihnacht auf See“ bietet Unterhaltsames, Überraschendes – und jede Menge Musik.

Ein Stückchen Waterkant in Iserlohn

„Weihnacht auf See“ heißt es am Freitag, 20. Dezember, 19 Uhr, traditionell und schon zum achten Mal im Parktheater. Auch in diesem Jahr sticht die „MS Iserlohn” mit einem adventlichen Stimmungsprogramm wieder in See.

Das Iserlohner Original schunkelt in diesem Jahr mit dem Iserlohner Shanty-Chor „Romantik Sailors“ und dem Shanty-Chor Bochum sowie mit den Hamburger Originalen „Albers Ahoi!“. Kapitän der Truppe ist in diesem Jahr Frank Kahl, ehrenamtlicher Mitarbeiter der Seenotretter auf Norderney. „Weihnacht auf See“ bedeutet ein Stückchen Waterkant in Iserlohn. Schunkeln, maritime und gefühlvolle Momente stehen dabei auf dem Programm.

Mitsingen, Schunkeln und Staunen

Junge Männer, altes Liedgut: Die fünf jungen Matrosen von „Albers Ahoi!“ laden ihr Publikum mit Pauken und Trompeten auf eine musikalische Reise zum Mitsingen, Schunkeln und Staunen ein. Wer kennt sie nicht, die herrlich ehrliche Musik von Hans Albers mit Texten voller Leidenschaft, Humor und Seemannsromantik. In witziger Besetzung singt die „Besatzung“ mit einem Augenzwinkern von der ewigen Sehnsucht nach Liebe, Freiheit und Ferne.

Mit kleinen Einlagen und allerlei Floskeln über Frauen, Treue und die Heimat erzählen sie Geschichten über sich selbst und geben der nostalgischen Musik eine neue eigene Identität. „Albers Ahoi!“ ist Ohrenschmaus und Augenweide zugleich.

Bochumer haben schon mehr als 600 Konzerte gespielt

Im Frühjahr 1976 kamen in Bochum ehemalige Seeleute und Liebhaber der maritimen Musik zusammen und gründeten den Shanty-Chor. Nach mehr als vier Jahrzehnten ist er zur Heimat für 35 Sänger und Musiker geworden und längst über die Grenzen der Stadt hinaus bekannt. Auf mehr als 630 Konzerte im gesamten Bundesgebiet, Auftritte in Rundfunk und Fernsehen und ein Dutzend Auslandsreisen nach Holland, Spanien, die Ukraine, Irland und USA blickt der Shanty Chor Bochum heute zurück.

Auch die mehr als 60-köpfige Stammbesatzung der „Romantik Sailors“ weiß genau, wovon sie singt: Alle sind noch auf den großen Windjammern gefahren.

Karten für „Weihnacht auf See“ gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen.