Iserlohn. Wie sich Pilze bestimmen lassen, lernen die Teilnehmer eines Kurses des AWO-Bildungsforums.

Einführung in die Pilzkunde

Pilze sammeln macht Spaß, aber wie werden sie bestimmt? Ab Mittwoch, 26. Februar, jeweils von 18 bis 19.30 Uhr gibt der Diplom-Biologe Dr. Jens Wöllecke an vier Terminen eine Einführung in Pilzkunde, Bestimmungsmerkmale und ökologische Bedeutung. Eine Exkursion gehört auch dazu. Bei Interesse werden weitere Kurse angeboten. Anmeldungen nimmt das AWO-Bildungsforum unter 02371/21926-21 oder -15 sowie per E-Mail an bildungsforum@awo-ha-mk.de entgegen.