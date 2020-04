Corona-Krise Einkaufshilfe für Iserlohner in Not

Iserlohn. Binnen weniger Stunden war das Unterstützungsangebot des DRK geboren,

Kaum waren Kontaktverbot und sonstige Regelungen rund um das Coronavirus ausgesprochen, da rauchten am Karnacksweg die Köpfe. „Es ist ja die ureigenste Aufgabe des Deutschen Roten Kreuzes, Menschen in Not Hilfe anzubieten“, sagt Fachbereichsleiter Markus Weilburg. So ist binnen weniger Stunden die Einkaufshilfe entstanden. Weilburg betont jedoch: „Wir wollen keine Konkurrenz zu anderen sein, aber eben auch Menschen, die zur Risikogruppe gehören, sich in Quarantäne befinden oder aus anderen Gründen nicht rauskönnen, unterstützen.“

Das Prozedere ist denkbar einfach: Zwischen 8.30 und 11 Uhr können sich jeden Tag diejenigen, die das Angebot annehmen möchten, mit ihren Einkaufswünschen – Lebensmittel und Drogerieartikel – melden. Anschließend fährt beispielsweise Till Hupach, der gerade seinen Bundesfreiwilligendienst beim DRK leistet, oder ein Ehrenamtlicher los. „Wir machen das in Kooperation mit Paul Nowak, mit ihm arbeiten wir schon lange beim Katastrophenschutz zusammen“, sagt Markus Weilburg. So gebe es für den jeweils für die Einkäufe zuständigen keine Mengenbegrenzungen. Geliefert wird bis Wohnungstür, alles so kontaktlos wie eben möglich. Die Kunden können per Lastschrift oder auf Rechnung zahlen. Zu den Kosten für den Einkauf kommt eine Aufwandsentschädigung von drei Euro. „Geld verdienen wollen wir mit dem Angebot nicht, aber zumindest unsere Kosten für Benzin, Fahrzeugnutzung und so weiter einigermaßen decken“, erklärt der DRK- Fachbereichsleiter.

Till Hupach hat nach diversen Runden schon seine ganz eigenen Einkaufserfahrungen gesammelt. „Ich habe immer die Nummern der Kunden für Rückfragen dabei“, erklärt der 21-Jährige. Eine Dame habe spezielle Einlagen für Blasenschwäche benötigt, da habe er gute Unterstützung von einer „freundlichen Verkäuferin“ bekommen. „Damit kannte ich mich nicht so aus“, sagt er mit einem Lächeln. Bis zu fünf Anrufe kommen von montags bis freitags, zumeist von Senioren, die älteste Kundin ist 93 Jahre alt. „Man spürt eine große Dankbarkeit“, sagt Till Hupach, der mittlerweile feste Routen zwischen den Regalen verfolgt.

Nur die Beratung läuft weiter, alles andere steht still

Seinen Freiwilligendienst beim DRK wollte er eigentlich im Bereich der Erste-Hilfe-Kurse absolvieren. Doch die sind derzeit ebenso gestrichen wie nahezu alle anderen Angebote, die sonst das Zentrum am Karnacksweg mit Leben füllen. Gymnastik und Begegnungsstätte für Senioren, die Angebote für Gruppen, Treffen von Selbsthilfegruppen, Blutspendetermine und vieles mehr liegen auf Eis. Der Kleidershop öffnet ausschließlich für absolute Notfälle. Gerade der Ausfall der Erste-Hilfe-Kurse trifft das DRK hart, weil es sich größtenteils durch die Einnahmen aus den Kursgebühren und Spenden finanziert. „Wir sind daher momentan dringend auf Unterstützung angewiesen – egal, ob finanziell oder zum Beispiel in Form von Desinfektionsmitteln für unsere Leute“, unterstreicht Weilburg.

Was die Beratungsstellen angeht, so kann zumindest der Großteil der Angebote telefonisch aufrecht erhalten werden: Fragen rund um Hausnotruf für Senioren, Essen auf Rädern sowie Kuren werden so weiterhin beantwortet. Teils schwieriger und dann – nach vorheriger Terminvereinbarung – mit einem Treffen im DRK-Zentrum verbunden sind die Hilfen im Bereich Flüchtlings- und Migrationsberatung sowie Schwangerenkonfliktberatung. „Da geht es manchmal um Anträge, die ausgefüllt und abgeschickt werden müssen, das geht nicht telefonisch“, erklärt Markus Weilburg.

Einen enormen Zuwachs verspüren das DRK und der Kooperationspartner Apetito beim Essen auf Rädern. „Zwischendurch sind bei Apetito schon die Leitungen abgestürzt, aber auch das war kein Problem“, berichtet der Fachbereichsleiter.

Wer die Einkaufshilfe in Anspruch nehmen möchte, erreicht das DRK unter .