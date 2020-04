Elf neue Corona-Infizierte im Märkischen Kreis

Verdachtsfälle werden an einer der Drive-in-Stationen in Iserlohn oder Lüdenscheid getestet.

Iserlohn/Kreis. Die Zahl der Infizierten ist im Märkischen Kreis wieder leicht gestiegen, aber auch die der Gesundeten.

Das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises hat am Donnerstag 240 am Coronavirus Erkrankte gemeldet. Fast 700 Personen befinden sich demnach in Quarantäne. Die Anzahl der Gesundeten erhöhte sich auf 169. Nach Umstellung der Statistik umfasst die Liste des Kreises nunmehr zwölf Personen, die entweder mit oder an Covid-19 verstorben sind.

Um elf Erkrankte ist die Zahl der Infizierten im Märkischen Kreis gestiegen. Das Gesundheitsamt verzeichnet damit laut Pressemitteilung des Kreis insgesamt 421 bestätigte Corona-Fälle seit dem 28. Februar. Die Anzahl der Genesenen nahm um 16 Personen auf 169 zu. Stationär behandelt werden zurzeit 74 Patienten, davon acht außerhalb des Kreises. Aktuell unter Quarantäne stehen die 240 Infizierten sowie 699 Kontaktpersonen. Personen, die aus dem Ausland zurückkehren, stehen nach Erlass für 14 Tage unter Quarantäne. Das betrifft derzeit 42 Personen.

Neu wurden 202 Personen getestet: 56 am Drive-In am Griesenbrauck in Iserlohn, 67 an der Hohen Steinert in Lüdenscheid sowie 79 durch den mobilen Dienst.

Bezogen auf die Städte und Gemeinden teilte der Kreis die folgenden Zahlen mit.

58 Infizierte, 27 Gesunde, 148 Kontaktpersonen und 2 Verstorbene in Iserlohn

22 Infizierte, 21 Gesunde und 63 Kontaktpersonen in Hemer

4 Infizierte, 3 Gesunde und 14 Kontaktpersonen in Altena

1 Infizierte, 6 Gesunde und 21 Kontaktpersonen in Balve

10 Infizierte, 17 Gesunde, 27 Kontaktpersonen und 1 Verstorbener in Halver

3 Infizierte, 2 Gesunde und 11 Kontaktpersonen in Herscheid

1 Infizierte, 6 Gesunde, 13 Kontaktpersonen und 1 Verstorbene in Kierspe

36 Infizierte, 34 Gesunde, 55 Kontaktpersonen und 1 Verstorbener in Lüdenscheid

24 Infizierte, 2 Gesunde, 31 Kontaktpersonen und 2 Verstorbene in Meinerzhagen

46 Infizierte, 27 Gesunde, 212 Kontaktpersonen und 5 Verstorbene in Menden

3 Kontaktperson in Nachrodt-Wiblingwerde

4 Gesunde und 4 Kontaktpersonen in Neuenrade

22 Infizierte, 14 Gesunde und 61 Kontaktpersonen in Plettenberg

3 Infizierte, 4 Gesunde und 5 Kontaktpersonen in Schalksmühle

10 Infizierte, 2 Gesunde und 31 Kontaktpersonen in Werdohl

Die Tests erfolgen nach den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts. Die Kriterien liegen dem Hausarzt vor. Wenn dieser eine Testung für erforderlich hält, schreibt er eine Überweisung und sendet sie an den Märkischen Kreis. Der vereinbart einen Termin mit dem Patienten an einen der Drive-In-Stationen oder in Ausnahmefällen einen Hausbesuch. Ohne Anzeichen für eine Erkrankung sollte von einem Test abgesehen werden.

Alle Informationen rund um Corona hat der Märkische Kreis auf seiner Internet-Seite gebündelt:

https://www.maerkischer-kreis.de/corona/index.php