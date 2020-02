Elke Olbrich-Tripp kündigt Rückzug aus Rat an

Iserlohn. Die Ortsverbandssprecher Ingrid Knaup und John Haberle danken der Fraktionsvorsitzenden Elke Olbrich-Tripp für 31 Jahre im Stadtparlament.

Seit Samstag ist Martin Isbruch auch offiziell Bürgermeisterkandidat der Grünen. Auf der Wahlversammlung im „Café Täglich“ erhielt der 42-jährige Lehrer vom Märkischen Gymnasium die Bestätigung durch die Mitglieder.

Ein weiterer Tagesordnungspunkt war die Aufstellung der Reserveliste, und die begann mit der Ankündigung der Fraktionsvorsitzenden Elke Olbrich-Tripp, sich nach 31 Jahren im Rat und an der Spitze der Fraktion zurückzuziehen und zumindest nicht mehr auf den vorderen Plätzen für die Kommunalwahl am 13. September zu kandidieren. Die Sprecher des Ortsverbandes, Ingrid Knaup und John Haberle, dankten für die lange Zeit, die die 63-jährige gebürtige Iserlohnerin, die seit vielen Jahren in Oestrich lebt, „für die grüne Sache an vorderster Stelle in der Fraktion geleistet“ habe. Seit 2009 tat sie dieses zusammen mit Harald Eufinger, der bereits vor der aktuellen Ratsperiode angekündigt hatte, nicht noch einmal kandidieren zu wollen.

Zu Elke Olbrich-Tripps Nachfolgerin auf Listenplatz 1 wurde Ingrid Knaup gewählt, die auch ihre Ambitionen auf den Fraktionsvorsitz erklärte, ebenso wie John Haberle auf Listenplatz 2. Auf den weiteren Plätzen folgen: 3. Elisabeth Szkudlapski, 4. Martin Isbruch, 5. Sylvia Olbrich, 6. Marcus Tilmann, 7. Christiane Schuster, 8. Christian Banona Kiangala, 9. Nancy Schmidt und 10. Denis Potschien.

„Nach der Kommunalwahl wollen wir generationsübergreifende, nachhaltige Politik gestalten, indem wir den Dialog zwischen den Generationen fördern, um solidarisch gemeinsame Ziele zu verfolgen“, freute sich Ingrid Knaup, dass es bei der Aufstellung der Liste gelungen sei, „die lokalen Interessen durch Vertreter aller Altersgruppen zu vereinen.“ John Haberle dankte dafür, mit seiner Sprecher-Kollegin an die Spitze der Liste gewählt worden zu sein: „Wir freuen uns auf einen spannenden Wahlkampf mit einer starken grünen Mannschaft, in der die Themen Klimaschutz, Soziales und Integration sowie Verkehr stark vertreten sind.“